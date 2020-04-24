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kimdir, ve mesleği ne? 2020 Survivor boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan yeni bölümler ile devam ediyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı de yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Adadaki diyaloglarının yarışmada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Evrim Keklik, programın yayınlandığı akşamlarda vatandaşların en çok araştırdığı kişiler arasında bulunuyor. Bu noktada da, 'Evrim Keklik, kimdir, , ne öğretmeni ve nereli?' sorularının yanıtı sorgulanıyor. Peki, 2020 Keklik kimdir, boyu kaç ve ne iş yapıyor? İşte, Gönüllüler takımı yarışmacısının hayatı...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 19:55
Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Evrim Keklik boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı

daların birleşmesi sonrasında 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Gönüllüler takımı yarışmacısı durumunda. Yarışmada gösterdiği performanslar ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken yarışmacı, aynı zamanda voleybol geçmişi ile seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. Hâl böyle olunca da Evrim Keklik'in hayatı ve özel hayatına yönelik bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, ' Keklik kimdir, , ne öğretmeni ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

EVRİM KEKLİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

İşte, Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik'in kısa biyografisi;

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Evrim Keklik boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben , 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

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Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Evrim Keklik boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Evrim Keklik boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Evrim Keklik boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı

1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Survivor Evrim Keklik boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı
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