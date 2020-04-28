Survivor Mert kimdir, boyu kaç ve kaç yaşında? Survivor 2020 Mert Öcal aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de çeyrek finale çok az bir zaman kaldı. Yayınlanan yeni bölümlerde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bu isimlerden birisi de Ünlüler takımında mücadele eden Mert Öcal durumunda. Takımın önemli isimlerinden birisi olarak değerlendirilen Mert Öcal, oyunlarda gösterdiği performansın yanı sıra girdiği diyaloglar ile de adından söz ettiriyor. Bu noktada, Survivor'ın yayınlandığı akşamlarda Mert Öcal'ın biyografisi oldukça merak ediliyor. Ünlüler takımı yarışmacısı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da, 'Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve mesleği ne?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2020 Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve hangi dizilerde oynadı? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının hayatı...

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.