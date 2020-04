Survivor Mert kimdir, boyu kaç ve kaç yaşında? Survivor 2020 Mert Öcal aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.

Gamze Özçelik ile birlikte oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.