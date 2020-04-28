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kimdir, boyu kaç ve kaç yaşında? Survivor 2020 aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan yeni bölümler ile sürüyor. Çeyrek finale az kalırken her bölümde çeşitli yarışmacılar da ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımı yarışmacılarından durumunda. Parkurda gösterdiği performansın yanı sıra girdiği diyaloglar ile de dikkatleri üzerine çeken Mert Öcal'ın hayatı, programın yayınlandığı akşamlarda yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, '2020 kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve boyu kaç?' sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir, boyu kaç, hangi dizilerde oynadı ve aslen nereli? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının biyografisi...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:22
Survivor Mert kimdir, boyu kaç ve kaç yaşında? Survivor 2020 Mert Öcal aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de çeyrek finale çok az bir zaman kaldı. Yayınlanan yeni bölümlerde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bu isimlerden birisi de Ünlüler takımında mücadele eden durumunda. Takımın önemli isimlerinden birisi olarak değerlendirilen Mert Öcal, oyunlarda gösterdiği performansın yanı sıra girdiği diyaloglar ile de adından söz ettiriyor. Bu noktada, Survivor'ın yayınlandığı akşamlarda Mert Öcal'ın biyografisi oldukça merak ediliyor. Ünlüler takımı yarışmacısı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da, ' kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve mesleği ne?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2020 Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve hangi dizilerde oynadı? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının hayatı...

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.

Survivor Mert kimdir, boyu kaç ve kaç yaşında? Survivor 2020 Mert Öcal aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.

Gamze Özçelik ile birlikte oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

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Survivor Mert kimdir, boyu kaç ve kaç yaşında? Survivor 2020 Mert Öcal aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, ve Didem Soydan ile paylaştı

Survivor Mert kimdir, boyu kaç ve kaç yaşında? Survivor 2020 Mert Öcal aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015
2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)
2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)
2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)
2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)
2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)
2007 - Oyun Bitti (Murat) (TV Dizisi)
2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Murat) (TV Dizisi)
2005 - Nehir (TV Dizisi)
2005 - Asla Unutma (Salih) (TV Dizisi)

Survivor Mert kimdir, boyu kaç ve kaç yaşında? Survivor 2020 Mert Öcal aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi
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