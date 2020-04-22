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Haberler Galeri Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Survivor 2020'de heyecan gün geçtikçe artıyor. Survivor ünlüler takımında yer alan ve hem parkurlardaki performansı hem de adadaki davranışlarıyla dikkat çeken , yarışmanın favorileri arasında. Bu bağlamda mesleği oyunculuk ve modellik olan Mert Öcal'ın yaşı, boyu ve kilosu gibi özellikleri merak ediliyor. Öcal, 2004 yılında gerçekleştirilen "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmalarında birinci olarak adını duyurmuş sonrasında ise televizyon ekranlarında oyunculuk yapmıştı. Şimdi ise Survivor'ın zorlu şartları altında birincilik mücadelesi veriyor. Peki Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Mert Öcal'ın boyu, yaşı, memleketi ve hakkında merak edilen tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 22.04.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 21:24
Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

Katıldığı Best Model yarışmalarında birincilik elde ederek ünlüler dünyasına adım atan , bugünlerde Survivor 2020 yarışmacısı olarak adından sıklıkla söz ettiriyor. Geçmişte çok sayıda dizide rol alan ve aynı zamanda modellik yapan Mert Öcal, Survivor 2020'nin yarışmaları arasında. Önceki gün ekrana gelen bölümde yarışmanın. Favori karakterlerinden Nisa ile sözlü tartışma içerisine giren Mert Öcal, ünlüler takımının önde gelen isimlerinden. Peki Mert Öcal kimdir? Öcal kaç yaşında, mesleği ne, nereli? İşte detaylar…

MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor 2020 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan ünlü oyuncu ve model Mert Öcal'ın hayatı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler yarışmacı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

SURVİVOR MERT İLE NİSA ARASINDA 'ÇEKÇE KÜFÜR' GERİLİMİ!

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının 53'üncü bölümünde; ödül oyunu sırasında gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı ile ünlüler takımından arasında yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı duruma el koydu.

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2020'nin yeni bölümüne, Mert Öcal ile Nisa Bölükbaşı'nın iletişim oyunundaki sözlü tartışması damga vurdu.

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Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

Mert'in sözleri sonrasında Nisa, rakibine Çekçe karşılık verdi. İkili arasındaki tartışma kısa zamanda alevlendi ve sesler yükselmeye başladı.

Yasin'in, Nisa'nın sözlerini "Kapa çeneni, boş yapma" şeklinde tercüme etmesi üzerine Mert'ten "Aramızda 20 yaş var, terbiyesizlik etme" karşılığı geldi.

Oyundan sonra yarışmanın yapımcısı sunucusu Acun Ilıcalı, Nisa'ya Çekçe ne söylediğini sordu: Çekçe bir şeyler söyledin. Hiçbirimizin Çekçe'si olmadığı için o söylediğin bir tek senin anlayacağın cümlelerdi.

Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

Başarılı yarışmacı, "Ağır küfür yoktu. Son zamanlarda saygısız insanlarla konuştuğum için bu bana artık son nokta oldu. İçimden artık bir şeyler boşaltmam gerekiyordu" dedi.

Acun Ilıcalı, Nisa'yı söylediği sözler üzerine uyardı: Kimse sana o lafları söylemiyor. İzin vermiyoruz bu sözlere. Kimsenin kötü söz söylemesini istemiyoruz. Bu konulara dikkat etmen lazım. Birisi bu tip sözleri sana derse de karşısında beni bulur.

Mert, "Nisa biraz acıktı, kan şekeri düşmüştür. Ben uzatmayacağım. Nisa benim kardeşimdir. Özür dilerse bu konuyu uzatma taraftarı değilim" açıklamasını yaptı.

Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

İlk olarak "İstemiyorum" diyen Nisa, "Tamam Mert sen benden büyük olduğun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Nisa'nın özür dilemesine rağmen Mert'in tepkisini sürdürmesi üzerine araya giren Acun Ilıcalı, "Kötü söz konusundaki tavsiyelerini kendine ve takım arkadaşın Sercan'a da yapman gerekiyor. Kulağını açarsan senin etrafında daha ağır laflar duyduk" dedi.

Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

SURVİVOR 2020 YARIŞMACISI MERT ÖCAL'IN HAYATI

2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu.
, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.
Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.

Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

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