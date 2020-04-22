Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Survivor 2020'de heyecan gün geçtikçe artıyor. Survivor ünlüler takımında yer alan ve hem parkurlardaki performansı hem de adadaki davranışlarıyla dikkat çeken Mert Öcal, yarışmanın favorileri arasında. Bu bağlamda mesleği oyunculuk ve modellik olan Mert Öcal'ın yaşı, boyu ve kilosu gibi özellikleri merak ediliyor. Survivor Mert Öcal, 2004 yılında gerçekleştirilen "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmalarında birinci olarak adını duyurmuş sonrasında ise televizyon ekranlarında oyunculuk yapmıştı. Şimdi ise Survivor'ın zorlu şartları altında birincilik mücadelesi veriyor. Peki Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Mert Öcal'ın boyu, yaşı, memleketi ve hakkında merak edilen tüm detaylar!