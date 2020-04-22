Survivor Mert kimdir? Survivor ünlüler takımında yer alan Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte detaylar...

Katıldığı Best Model yarışmalarında birincilik elde ederek ünlüler dünyasına adım atan Mert Öcal, bugünlerde Survivor 2020 yarışmacısı olarak adından sıklıkla söz ettiriyor. Geçmişte çok sayıda dizide rol alan ve aynı zamanda modellik yapan Mert Öcal, Survivor 2020'nin yarışmaları arasında. Önceki gün ekrana gelen bölümde yarışmanın. Favori karakterlerinden Nisa ile sözlü tartışma içerisine giren Mert Öcal, ünlüler takımının önde gelen isimlerinden. Peki Mert Öcal kimdir? Survivor Mert Öcal kaç yaşında, mesleği ne, nereli? İşte detaylar…

MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor 2020 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan ünlü oyuncu ve model Mert Öcal'ın hayatı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler yarışmacı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...