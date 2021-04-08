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Haberler Galeri Survivor Merve Aydın estetikle bambaşka biri oldu! Yarışmadaki halinden eser kalmayan Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 14:57

estetikle bambaşka biri oldu! Yarışmadaki halinden eser kalmayan 'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

Katıldığı yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet , 2018 yılında ile nikah masasına oturmuştu. Instagram'da 770 bin takipçisi bulunan , yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Aralık ayında anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aydın, son olarak estetikli haliyle gündem oldu. Yarışmadaki halinden eser kalmayan milli atlet, görenleri kendine hayran bıraktı. İşte Merve Aydın'ın nefes kesen son hallerinden kareler...

Survivor Merve Aydın estetikle bambaşka biri oldu! Yarışmadaki halinden eser kalmayan Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

'da hırsıyla dikkat çeken iddialı isim , yarışmaya damga vurmuştu. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet , 2018 yılında ile nikah masasına oturmuştu.

Survivor Merve Aydın estetikle bambaşka biri oldu! Yarışmadaki halinden eser kalmayan Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

Seyirciyi Tv8 ekranlarına kilitleyen finalisti 'ın inanılmaz değişimi gündem oldu.

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Survivor Merve Aydın estetikle bambaşka biri oldu! Yarışmadaki halinden eser kalmayan Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

Aydın, geçirdiği operasyonlarının ardından adeta bambaşka birine dönüştü. Görenler tanıyamadı.

Survivor Merve Aydın estetikle bambaşka biri oldu! Yarışmadaki halinden eser kalmayan Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

yıldızının sayesindeki son hali olay oldu. 'nin yeni tarzı ise büyük beğeni topladı.

Survivor Merve Aydın estetikle bambaşka biri oldu! Yarışmadaki halinden eser kalmayan Merve Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı...

'ın finalisti Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerini adeta büyüledi.

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