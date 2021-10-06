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Haberler Galeri Survivor Nagihan Karadere'den gündeme bomba gibi düşen itiraflar! "Paylaşılamayan kadın oldum..."
Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:57

Survivor Nagihan Karadere'den gündeme bomba gibi düşen itiraflar! "Paylaşılamayan kadın oldum..."

"Survivor" yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli sporcu Nagihan Karadere, her açıklaması ve hareketiyle adından söz ettiriyor. Survivor yarışmasından sonraki süreçte inanılmaz bir değişim geçiren Nagihan Karadere, son haliyle sık sık gündem oluyor. 2017 yılında eşi Uğur Gökçe'den olaylı bir şekilde boşanarak uzun süre konuşulan Karadere, değişen hayatını anlattı. Biten evliliğinden ve özel hayatından bahseden Nagihan Karadere, "Paylaşılamayan bir kadın oldum. Hayatımda bu kadar ilgi görmedim." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

Survivor Nagihan Karadere’den gündeme bomba gibi düşen itiraflar! Paylaşılamayan kadın oldum...

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Nagihan Karadere bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken milli atlet, samimi açıklamalarda bulundu.

Survivor Nagihan Karadere’den gündeme bomba gibi düşen itiraflar! Paylaşılamayan kadın oldum...

'Bekar bir kadın olarak çok talibim var' diyen Karadere, 'Erkekler galiba olgun kadın seviyor' şeklinde konuştu.

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Survivor Nagihan Karadere’den gündeme bomba gibi düşen itiraflar! Paylaşılamayan kadın oldum...

İşte Nagihan Karadere'nin açıklamalarından satır başları…

Survivor Nagihan Karadere’den gündeme bomba gibi düşen itiraflar! Paylaşılamayan kadın oldum...

Buradan erkeklere sesleniyorum eşlerinize, sevgililerinize sahip çıkın. Fizik güzelliği önemli değil gelip geçici!

Survivor Nagihan Karadere’den gündeme bomba gibi düşen itiraflar! Paylaşılamayan kadın oldum...

Mesela ben kaslı erkek sevmiyorum, fazla egolu oluyorlar. Bütün dünya onların etrafında dönüyor gibi geliyor davranıyorlar…

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