Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

Survivor 2020 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı ile Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Survivor 2020'nin final yapmasından sonra yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etmiş Survivor'ın Çek güzeli Nisa Bölükbaşı ise memleketi Prag'a dönmüştü. Sonrasında Türkiye'ye döneceğini müjdeleyen Survivor Nisa'nın paylaşımı üzerine Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı da "Yakında güzel şeyler olacak" demişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti... Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın bir mekan çıkışı sarmaş dolaş görüntüler şoke etti. İşte Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın samimi halleri...