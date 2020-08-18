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Haberler Galeri Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

ile ! aşk mı yaşıyor?

2020 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan ile aşk mı yaşıyor? Survivor 2020'nin final yapmasından sonra yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etmiş Survivor'ın Çek güzeli Nisa Bölükbaşı ise memleketi Prag'a dönmüştü. Sonrasında Türkiye'ye döneceğini müjdeleyen 'nın paylaşımı üzerine Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı da "Yakında güzel şeyler olacak" demişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti... Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın bir mekan çıkışı görüntüler şoke etti. İşte 'nın samimi halleri...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 10:52
Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

2020 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan ile aşk mı yaşıyor?

Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

2020'nin final yapmasından sonra yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etmiş Survivor'ın Çek güzeli ise memleketi Prag'a dönmüştü.

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Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

Sonrasında Türkiye'ye döneceğini müjdeleyen 'nın paylaşımı üzerine 2020 ikincisi da "Yakında güzel şeyler olacak" demişti.

Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti...

Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan ve Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

Bilal Özcan'ın haberine göre; ve 'nın, halleri herkesi şaşırttı.

Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.Yarışmada ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa, Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.

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