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Haberler Galeri Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven New York tatilinde kabusu yaşadı! Cemal Can Canseven yaşadıklarının ardından Türkiye'ye övgüler yağdırdı...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:20

şampiyonu tatilinde kabusu yaşadı! Cemal Can Canseven yaşadıklarının ardından 'ye övgüler yağdırdı...

2020 şampiyonu olan , son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Cemal Can Canseven, kısa süre önce şarkıcılığa adım attı. 'Kahraman' şarkısıyla gündemde olan Cemal Can, geçtiğimiz günlerde tatil için 'a gitti, ancak burada kabusu yaşadı. Genç şarkıcı ve fenomen, yürüyüş yaptığı parkta hiç ummadığı bir durumla karşılaştı. Canseven yaşadıklarının ardındna "Benim canım tertemiz ülkem" diyerek 'ye övgü dolu sözler sarf etti.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven New York tatilinde kabusu yaşadı! Cemal Can Canseven yaşadıklarının ardından Türkiye'ye övgüler yağdırdı...

2020 şampiyonu olan , son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven New York tatilinde kabusu yaşadı! Cemal Can Canseven yaşadıklarının ardından Türkiye'ye övgüler yağdırdı...

Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken , kısa süre önce şarkıcılığa adım attı.

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Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven New York tatilinde kabusu yaşadı! Cemal Can Canseven yaşadıklarının ardından Türkiye'ye övgüler yağdırdı...

'Kahraman' şarkısıyla gündemde olan Cemal Can, geçtiğimiz günlerde tatil için 'a gitti, ancak burada kabusu yaşadı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven New York tatilinde kabusu yaşadı! Cemal Can Canseven yaşadıklarının ardından Türkiye'ye övgüler yağdırdı...

Yıllardır 'a kabusu yaşatan dev fareler, Coronavirüs ile beraber daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın yüzünden yemek için çöp sıkıntısı çeken fareler, restoranları bastı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven New York tatilinde kabusu yaşadı! Cemal Can Canseven yaşadıklarının ardından Türkiye'ye övgüler yağdırdı...

'ta sayısı 3 milyonu bulan fareler, yıllardır devam eden problemi kabusa çevirdi. Önceki gün tatil için New York'a giden Cemal Can Seven de fare kabusundan nasibini aldı.

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