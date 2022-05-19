Survivor Tuğçe Melis Demir’in estetikli son hali dudak uçuklattı! Mükemmel değişimi akılları aldı!

Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 12:28

Eski Survivor yıldızlarının yarışmadan sonraki halleri sosyal medyada merak konusu oluyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'ın eski yarışmacılarından Tuğçe Melis Demir'in son hali sosyal medyayı yıktı. Survivor 2017'nin iddialı yarışmacısı, geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Oyunlardaki mücadelesi kadar güzelliğiyle de ilgi odağı olan Tuğçe Melis'in, yeni görüntüsü ağızları açık bıraktı. Survivor'ın yıldızı, cesur pozlarıyla da akılları aldı. İşte Tuğçe Melis Demir'in yıllar içerisindeki mükemmel değişimi...