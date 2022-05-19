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Haberler Galeri Survivor Tuğçe Melis Demir'in estetikli son hali dudak uçuklattı! Mükemmel değişimi akılları aldı!
Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 12:28

Survivor Tuğçe Melis Demir'in estetikli son hali dudak uçuklattı! Mükemmel değişimi akılları aldı!

Eski Survivor yıldızlarının yarışmadan sonraki halleri sosyal medyada merak konusu oluyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'ın eski yarışmacılarından Tuğçe Melis Demir'in son hali sosyal medyayı yıktı. Survivor 2017'nin iddialı yarışmacısı, geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Oyunlardaki mücadelesi kadar güzelliğiyle de ilgi odağı olan Tuğçe Melis'in, yeni görüntüsü ağızları açık bıraktı. Survivor'ın yıldızı, cesur pozlarıyla da akılları aldı. İşte Tuğçe Melis Demir'in yıllar içerisindeki mükemmel değişimi...

Survivor Tuğçe Melis Demir’in estetikli son hali dudak uçuklattı! Mükemmel değişimi akılları aldı!

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor oyuncularının yarışmanın ardından geçirdiği değişimleri sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Survivor 2017'nin yıldızlarından Tuğçe Melis Demir. Ünlü buz hokeyi sporcusu, yarışmanın ardından güzelliğine güzellik kattı. Survivor'ın eski yarışmacısı Tuğçe Melis Demir, Instagram paylaşımlarıyla da takipçilerini büyülüyor.

Survivor Tuğçe Melis Demir’in estetikli son hali dudak uçuklattı! Mükemmel değişimi akılları aldı!

Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yer alan eski yarışmacılardan biri olan Melis, adından şıkça bahsettiriyor.

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Survivor Tuğçe Melis Demir’in estetikli son hali dudak uçuklattı! Mükemmel değişimi akılları aldı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'a damga vuran yarışmacı Tuğçe Melis Demir'in estetikli hali gündem oldu.

Survivor Tuğçe Melis Demir’in estetikli son hali dudak uçuklattı! Mükemmel değişimi akılları aldı!

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Tuğçe Melis Demir'in estetikli hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Survivor Tuğçe Melis Demir’in estetikli son hali dudak uçuklattı! Mükemmel değişimi akılları aldı!

Sosyal medya hesabı ınstagram'dan 200 binden fazla takipçisi bulunan Demir, paylaşımlarıyla sevenlerinin beğenisini topluyor.

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