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Haberler Galeri Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu aşkı da Survivor'dan buldu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Panorama yorumcusu ile fena yakalandı!
Giriş Tarihi: 22.09.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 16:01

Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu aşkı da Survivor'dan buldu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Panorama yorumcusu ile fena yakalandı!

Survivor 2021'in adından söz ettiren yarışmacılarından olmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Survivor yarışması boyunca adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak aşk iddialarını yalanlayan Aleyna Kalaycıoğlu aşkı yine Survivor'dan buldu. Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir'in aşk yaşadığı dedikoduları magazin kulislerine bomba gibi düştü. İkili iddiaları inkar etse de görüntülenmekten kaçamadı. İşte Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ile Gökhan Özdemir aşkının belgesi...

Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu aşkı da Survivor’dan buldu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Panorama yorumcusu ile fena yakalandı!

Survivor 2021'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu aşkı da Survivor’dan buldu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Panorama yorumcusu ile fena yakalandı!

Kalaycıoğlu'nun, "Berkay'ın şirketinden çıkacak şarkısının klibi için estetik yaptırdığı" iddiaları gündeme gelmişti.

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Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu aşkı da Survivor’dan buldu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Panorama yorumcusu ile fena yakalandı!

Berkay ise bu iddialara "Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı, onu düzelttirdi. Ben öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim. Şarkının çıkışına az kaldı" diyerek yanıt vermişti.

Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu aşkı da Survivor’dan buldu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Panorama yorumcusu ile fena yakalandı!

Adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak yalanlayan Kalaycıoğlu, bu sefer de yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu aşkı da Survivor’dan buldu! Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Panorama yorumcusu ile fena yakalandı!

YAN YANA YAKALANDILAR

Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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