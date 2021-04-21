Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 sezonu son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi heyecanına sahne oldu. Aylardır Dominik'te zorlu parkurlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımlarından birisi kıyasıya mücadelenin ardından kazanan takım oldu. Öte yandan Survivor Dora ve İlayda'nın bulunduğu eleme potasındaki yarışmacılardan birisi, son dakika 14. Hafta SMS oy sıralamasına göre adaya veda edecek. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri Survivor'da kim elendi, kim gitti - İletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorularıyla bilgi edinmeye çalışıyor. TV8 ile son dakika Survivor'da kim elendi? sorusu yanıtları ve 14. Hafta SMS oy sıralaması sonuçları.