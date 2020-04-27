Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme gitme adayları ve 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım!

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'in 58. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir rekabet daha yaşandı. Oldukça zorlu bir parkurda ter döken yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için yoğun çaba sarf etti. Zira, değişen eleme sistemine paralel olarak dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde eleme adayı çıkarıyor. Bilindiği gibi de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan'ın yer almadığı ve Mert'in sakatlandığı oyunda, dokunulmazlığı kazanmak ve bir eleme adayı daha göstermemek için Ünlüler kıyasıya efor sarf etti.

26 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisi sonrasında değişen eleme sistemi açıklanmıştı. Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu, haftanın ilk dokunulmazlık oyununa benzer bir şekilde rekabete sahne oldu. Her iki takım da zorlu bir parkurda mücadele ortaya koydu. Ünlüler takımı, bir eleme adayı daha göstermemek için yoğun çaba sarf ederken Ünlüler yarışmacısı Mert sakatlanarak dokunulmazlık oyununu yarıda kesti. Nihayetinde, Ünlüler takımı Gönüllüler'e üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı aldı.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 NİSAN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde oylarını kullandı ve haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, 2020 Survivor'da haftanın 2. son eleme adayı kim oldu, kim elenecek?

İşte, 26 Nisan Survivor'da haftanın ikinci eleme gitme adayı;