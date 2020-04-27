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Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme gitme adayları ve 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım!

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Programın 58. son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Her iki takım da dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkurda yoğun çaba sarf ederken bir takım diğerine üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı kazandı. Ünlüler yarışmacı Sercan Yıldırım ve Gönüllüler yarışmacısı Barış sakatlıkları nedeni ile takımlarında olmazken Mert de ufak bir sakatlık yaşayarak oyunu yarıda bıraktı. Haftanın ikinci eleme gitme adayı da ada konseyinde kullanılan oylar neticesinde belli oldu. Peki, 26 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 58. son bölümde yaşananlar ve son eleme adayı!

Giriş Tarihi: 27.04.2020 00:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 00:41
Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme gitme adayları ve 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım!

Ünlüler ve Gönüllüler'in 58. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir rekabet daha yaşandı. Oldukça zorlu bir parkurda ter döken yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için yoğun çaba sarf etti. Zira, değişen eleme sistemine paralel olarak dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde eleme adayı çıkarıyor. Bilindiği gibi de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan'ın yer almadığı ve Mert'in sakatlandığı oyunda, dokunulmazlığı kazanmak ve bir eleme adayı daha göstermemek için Ünlüler kıyasıya efor sarf etti.

26 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisi sonrasında değişen eleme sistemi açıklanmıştı. Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu, haftanın ilk dokunulmazlık oyununa benzer bir şekilde rekabete sahne oldu. Her iki takım da zorlu bir parkurda mücadele ortaya koydu. Ünlüler takımı, bir eleme adayı daha göstermemek için yoğun çaba sarf ederken Ünlüler yarışmacısı Mert sakatlanarak dokunulmazlık oyununu yarıda kesti. Nihayetinde, Ünlüler takımı Gönüllüler'e üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı aldı.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 NİSAN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde oylarını kullandı ve haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, 2020 Survivor'da haftanın 2. son eleme adayı kim oldu, kim elenecek?

İşte, 26 Nisan Survivor'da haftanın ikinci eleme gitme adayı;

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme gitme adayları ve 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım!

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her iki takım da, yoğun performans gerektiren bir parkurda sahneye çıktı.

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Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme gitme adayları ve 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım!

Tırmanma, koşma ve fırlatma yeteneği gerektiren parkuru Ünlüler takımı 10'a 8'lik skorla kazanmayı bildi.

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme gitme adayları ve 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım!

Haftanın ikinci eleme adayı için Gönüllüler takımı ada konseyine gitti ve yarışmacılar oylarını kullandı.

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme gitme adayları ve 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım!

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı için oylarını kullandı. Kullanılan oylar neticesinde haftanın ikinci gitme adayı Gizem olarak belirlendi.

Sıralama ise şu şekilde oluştu:

GİZEM - 4 OY

YASİN - 2 OY

BARIŞ - 1 OY

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme gitme adayları ve 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım!

İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

25 Nisan Survivor'da Ünlüler takımı ada konseyinde oylarını kullandı ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Kullanılan oylar neticesinde Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Sıralama şu şekilde oldu:

YUNUS EMRE - 3 OY

AŞKIM - 1 OY

ELİF - 1 OY

AYCAN - 1 OY

SERCAN - 1 OY

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor eleme gitme adayları ve 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım!

24 NİSAN SURVIVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da erzak oyunu takımlar için ayrı bir önem taşıyor. Özellikle açlıkla mücadele verilen Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler takımları, haftalık erzağı kazanmak uğruna yoğun emek harcadı. Gönüllüler, avantaj oyununu kazanarak oyun öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Survivor'da erzak oyunu ilk bölümü, iki takım arasında gitti geldi. Fakat 5-5'ten sonra Gönüllüler aradaki farkı açmaya başladı. Ve üst üste beş sayı kazanarak skoru 10-5'e getirmeyi başardı. Erzak oyununu kazanan Gönüllüler, uzun bir aradan sonra erzak paketine kavuşmanın sevincini yaşadı.

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