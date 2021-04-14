Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Survivor’da kim elendi? 13 Nisan 2021 14. hafta SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım…
Giriş Tarihi: 13.04.2021 23:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 00:40

’da kim elendi? 13 Nisan 2021 14. hafta SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım…

ekranlarının uzun soluklu yarışması son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyunu ve son dakika eleme konseyi heyecanı yaşandı. 'nın hakemliğini ve yapımcılığını üstlendiği yarışmada geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseyleri sonucunda gönüllüler takımlarından ve potaya girerken noter onayıyla açıklanan 14. Hafta SMS oylarıyla ada veda eden isim belli olacak. Yarışmanın detaylarını merak edenler , iletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Survivor’da kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor’da bu hafta kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım...

'nın yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında yayınlanan son bölümde yarışmacılar için oldukça önemli yeri olan iletişim ödülü oyununa ve sonrasında gecenin en önemli noktası olan eleme konseyi heyecanına sahne oldu. Geçen hafta boyunca dokunulmazlık oyunu sonuçları ve ada konseyinde yapılan oylamalar sonucunda ve eleme potasına gönderilmişti. Bu geceki eleme konseyinde 14. Hafta SMS oyalaması sonuçlarıyla düğüm çözülecek ve adaya veda eden isim belli olacak.

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 14. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;

Survivor’da kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor’da bu hafta kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım...

13 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan son bölüm, kıyasıya ve zorlu bir iletişim oyununa sahne oldu. Birbirinden zorlu parkurlarda sevdiklerinden haber alabilmek için mücadele eden yarışmacılar, skor olarak adeta birbirini kovalayan bir grafik çizdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’da kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor’da bu hafta kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım...

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımlarının baştan sona eşitliğe taşınan bir skor profiliyle oynadığı iletişim oyununda 9-9'luk eşitliğin sağlanmasının ardından oynanan ve kazananın ödülü kazanacağı yarışmada Sergen ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki mücadelede saniye farkıyla kazanan Sergen oldu ve iletişim ödülü ünlüler takımının oldu.

Survivor’da kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor’da bu hafta kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım...

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

son bölümde iletişim ödülünü ünlüler takımının kazanması ve aile ve sevdikleriyle görüşmelerinin ardından gecenin en önemli anlarına gelindi. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik eleme konseyinde moderatörlüğünde 14. Hafta SMS sonuçlarına göre gönüllüler takımı birincisi olan isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Gönüllüler takımında 14. Hafta SMS birincisi olan Aleyna Kalaycıoğlu, Dora'yı takımından eleme adayı seçerek potaya gönderdi.

Survivor’da kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor’da bu hafta kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım...

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • ALEYNA ÇALIŞKAN
  • HANZADE OFLUOĞLU
  • DORA
SON DAKİKA