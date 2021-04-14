TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyunu ve son dakika eleme konseyi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın hakemliğini ve yapımcılığını üstlendiği yarışmada geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseyleri sonucunda gönüllüler takımlarından Hanzade ve Aleyna Çalışkan potaya girerken noter onayıyla açıklanan Survivor 14. Hafta SMS oylarıyla ada veda eden isim belli olacak. Yarışmanın detaylarını merak edenler Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.