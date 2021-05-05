TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, adada zorlu günler geçiren ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyunu ve son dakika eleme konseyi heyecanı ve stresi yaşadı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları ve ada konseyinde eleme adayı olarak Survivor Sergen ve Merve Aydın seçilmişti. Acun Ilıcalı hakemliği yapımcılığında gerçekleşen bugünkü eleme konseyinde noter onayıyla açıklanan 17. Hafta Survivor SMS sıralaması birincisi de belli oldu. Bu bilgilerle yarışmaya ilişkin detayları merak edenler Survivor'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı? sorusuyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 4 Mayıs 2021 Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu cevabı ve son dakika 17. hafta SMS sıralaması sonuçları.