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Haberler Galeri Survivor’da kim elendi? 4 Mayıs SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 23:33 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 01:32

’da kim elendi? 4 Mayıs SMS sıralaması ile , kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım...

hakemliğinde ve yapımcılığında ekranlarında yayınlanan son bölüm, iletişim ödülü oyunu ve kritik son dakika eleme konseyine sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının zorlu İletişim ödülü oyununda hedeflenen sayıya en önce ulaşan takım ödülün sahibi oldu. Bugün Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan eleme konseyinde geçtiğimiz hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde ve Sergen eleme adayı olarak potaya gönderilmişti. Bu gece noter onayıyla Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak olan sonuçlarıyla ünlüler takımından 1 kişi adaya veda edecek. Yarışmayı yakından takip edenler , kim gitti? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu cevabı ve son dakika 17. hafta SMS sıralaması sonuçları.

Survivor’da kim elendi? 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım

'in uzun soluklu yarışma programı son bölümde, adada zorlu günler geçiren ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyunu ve son dakika eleme konseyi heyecanı ve stresi yaşadı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları ve ada konseyinde eleme adayı olarak ve seçilmişti. hakemliği yapımcılığında gerçekleşen bugünkü eleme konseyinde noter onayıyla açıklanan 17. Hafta SMS sıralaması birincisi de belli oldu. Bu bilgilerle yarışmaya ilişkin detayları merak edenler , iletişim oyununu kim kazandı? sorusuyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

Survivor’da kim elendi? 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 17. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;

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Survivor’da kim elendi? 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türk televizyonlarında uzun yıllar yayın hayatını sürdüren son bölümde, aylardır fiziki ve psikolojik zorluklar yaşayan ünlüler ve gönüllüler takımlarının yarışmacıları arasında eleme konseyi stresi içerisinde zorlu geçen bir iletişim ödülü oynadı. Kıran kırana geçen iletişim oyununda gönüllüler takımı, skor üstünlüğü alan ünlüler takımına zaman zaman yetişse de hedef sayı olan 10'a ilk ulaşan takım ünlüler oldu ve iletişim ödülünü kazanan taraf oldu.

Survivor’da kim elendi? 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım

İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı kendilerine verilen akıllı telefonla sevdiklerine kısa videolar çekerek gönderme hakkına sahip oldu. Ünlüler takımı için eğlenceli geçen iletişim ödülünün ardından gecenin en önemli anları olan ve ünlüler takımı kritik ve stresli geçecek eleme konseyine geçildi.

Survivor’da kim elendi? 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Salı günü ekranlarında yayınlanan son bölümde noter onaylı olarak tarafından açıklanan olan 17. Hafta SMS sıralaması sonuçlarına ünlüler takımı birincisi İsmail Balaban oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • SERGEN BAYAR - Ünlüler Takımı
  • - Ünlüler Takımı
  • MELİS SEZER - Ünlüler Takımı

SON DAKİKA