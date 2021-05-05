Acun Ilıcalı hakemliğinde ve yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölüm, iletişim ödülü oyunu ve kritik son dakika eleme konseyine sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının zorlu İletişim ödülü oyununda hedeflenen sayıya en önce ulaşan takım ödülün sahibi oldu. Bugün Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan eleme konseyinde geçtiğimiz hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde Survivor Merve Aydın ve Sergen eleme adayı olarak potaya gönderilmişti. Bu gece noter onayıyla Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak olan Survivor 17. Hafta SMS sıralaması sonuçlarıyla ünlüler takımından 1 kişi adaya veda edecek. Yarışmayı yakından takip edenler Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 4 Mayıs 2021 Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu cevabı ve son dakika 17. hafta SMS sıralaması sonuçları.