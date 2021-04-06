Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde yarışmacılar arasında zorlu iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. 4 yarışmacılarının eleme potasında olması nedeniyle bugünkü eleme konseyinde kan kaybetme olasılığı yüksek olan ünlüler takımı iletişim ödülü oyununda gönüllüler takımıyla kozlarını paylaştı. Öte yandan Acun Ilıcalı tarafında açıklanacak olan 13. Hafta SMS oylaması sonuçlarıyla eleme potasında yer alan yarışmacılar adaya veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu bilgilerle yarışmanın sıkı takipçileri Survivor'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 13. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;