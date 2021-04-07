TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu bir yaşam süren ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü ve son dakika eleme konseyi heyecanı ve gerilimi yaşadı. Önceki hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonucu ünlüler takımından İsmail, Doğan, Batuhan ve Sergen, eleme adayı olarak seçilirken, bu gece Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılacak eleme konseyinde açıklanacak 13. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre 1'isi adaya veda edecek. Öte yandan yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tüm detayları merak ederek Survivor'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt arıyor. 6 Nisan 2021 Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtları ve tüm son dakika detayları.