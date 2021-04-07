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Haberler Galeri Survivor’da kim elendi? Son Dakika 6 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım
Giriş Tarihi: 06.04.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 02:05

’da kim elendi? Son Dakika ile , kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı son bölümde, 'nde zorlu bir yaşam süren ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü ve son dakika heyecanı ve gerilimi yaşadı. Önceki hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonucu ünlüler takımından , , ve , eleme adayı olarak seçilirken, bu gece moderatörlüğünde yapılacak eleme konseyinde açıklanacak 13. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre 1'isi adaya veda edecek. Öte yandan yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tüm detayları merak ederek 'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt arıyor. 6 Nisan 2021 , kim gitti? sorusunun yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Survivor’da kim elendi? 6 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım…

'nın yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde yarışmacılar arasında zorlu iletişim ödülü oyunu ve heyecanı yaşandı. 4 yarışmacılarının eleme potasında olması nedeniyle bugünkü eleme konseyinde kan kaybetme olasılığı yüksek olan ünlüler takımı iletişim ödülü oyununda gönüllüler takımıyla kozlarını paylaştı. Öte yandan Acun Ilıcalı tarafında açıklanacak olan 13. Hafta SMS oylaması sonuçlarıyla eleme potasında yer alan yarışmacılar adaya veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu bilgilerle yarışmanın sıkı takipçileri 'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 13. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;

Survivor’da kim elendi? 6 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım…

6 Nisan 2021 Salı günü ekranlara gelen son bölümde ailelerinde aylardır uzakta olan ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyununda karşı karşıya geldi. Her iki takımın da oldukça istekli mücadele ettiği yarışmada skor bazında birbirini kovalar nitelikte bir performans grafiği çizildi.

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Survivor’da kim elendi? 6 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım…

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun 8-9'luk skorla gönüllüler takımı lehine çevirdiği skoru son oyunda Çağrı ile Berkay arasında oynanan oyunda Berkay kazanan taraf oldu ve iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.

Survivor’da kim elendi? 6 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım…

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

son bölümde oynanan iletişim ödülü oyununda gönüllüler takımının galip gelmesi sonrasında, yarışmacıların aile ve sevdikleriyle görüşmesi sonrasında sıra, gecenin en önemli ve en gergin anlarına geldi. moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyinde noter onayıyla 13. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre birincisi seçildi. 6 Nisan SMS birincisi ünlüler takımından olarak açıklandı.

Böylelikle eleme adaylığı düşen Batuhan'ın yerine Çağrı eleme potasına girmek durumunda kaldı.

Survivor’da kim elendi? 6 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım…

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • İSMAİL
  • DOĞAN
  • ÇAĞRI
  • SERGEN

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