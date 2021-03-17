Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Survivor'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımını hüsrana uğratan bir veda yaşandı. Eleme adayları olarak belirlenen Hanzade, Aleyna ve Yunus Emre üçlüsü dün akşam SMS oylamasına çıkarken izleyenlerden en düşük oyu alarak adaya veda eden isim parkurda oldukça başarılı olan Yunus Emre Karabacak oldu. Bu kapsamda Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sorusu bugün de Survivor eleme gecesi sonrası yaşanan şok olay sonrası gündeme gelen konuların başında geliyor.

SURVIVOR'DA YUNUS EMRE ŞOKU!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da elenen isim geçtiğimiz gün belli oldu. Ada konseyinde aday olarak belirlenen iki isim Hanzade ve Aleyna'ya ek olarak Yunus Emre de SMS oylamasına çıkınca ortalık karıştı. Sonuç ise kimsenin beklemediği türdendi. Başarısıyla adından söz ettiren yarışmacı Yunus Emre adaya veda eden kişi oldu.