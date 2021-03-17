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Haberler Galeri Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor... Survivor'da tepki çeken eleme!

Dün akşam 'da kim elendi? 'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor... Survivor'da tepki çeken eleme!

Ekranların sevilen yarışma programı 'da geçtiğimiz akşam şoke eden bir eleme yaşandı. Bu haftaki dokunulmazlık oyunlarının ikisini de kaybeden belirlediği Survivor eleme adayları ile gündeme bomba gibi düştü. Hanzade ve Aleyna sonrası SMS sıralamasında izleyenlerden en yüksek oyu alan , 'yi üçüncü aday olarak belirlerken adaya veda eden ismin açıklanması sonrası tüm yarışmacılar şaşkına döndü. Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sorusu bu noktada sabah saatlerinden bu yana araştırma konusu haline geldi.

Giriş Tarihi: 17.03.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 13:00
Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımını hüsrana uğratan bir veda yaşandı. Eleme adayları olarak belirlenen Hanzade, Aleyna ve üçlüsü dün akşam SMS oylamasına çıkarken izleyenlerden en düşük oyu alarak adaya veda eden isim parkurda oldukça başarılı olan Yunus Emre Karabacak oldu. Bu kapsamda Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sorusu bugün de Survivor eleme gecesi sonrası yaşanan şok olay sonrası gündeme gelen konuların başında geliyor.

SURVIVOR'DA YUNUS EMRE ŞOKU!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da elenen isim geçtiğimiz gün belli oldu. Ada konseyinde aday olarak belirlenen iki isim Hanzade ve Aleyna'ya ek olarak Yunus Emre de SMS oylamasına çıkınca ortalık karıştı. Sonuç ise kimsenin beklemediği türdendi. Başarısıyla adından söz ettiren yarışmacı Yunus Emre adaya veda eden kişi oldu.

Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Uzun soluklu yarışma programı 2021 son bölümde kıran kırana geçen bir iletişim ödülüne sahne oldu. Yarışmada çamur dolu havuzların içerisinden geçmeyi gerektiren parkurlarda mücadele eden yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Diğer taraftan bugün Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan eleme konseyinde eleme potasında bulunan yarışmacıları Hanzade Ofluoğlu ve Aleyna Çalışkan'ın yanına, 10. Hafta SMS birincisi tarafından seçilen 'de eklendi. Eleme potasındaki 3 isimden en düşük SMS oyuna sahip olan yarışmacı bu hafta elenerek adaya veda eden isim oldu.

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Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dominik Cumhuriyeti'nde yer alan adasında şampiyonluk mücadelesi veren ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı hakemliğinde iletişim ödülü oyununda ter döktü. Zorlu parkurlarda kıran kırana mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları skor bazında eşitlik getiren bir performans grafiği çizdi.

Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Birbirini kovalayan skorlar sonunda 9-9'luk beraberlikle oyunun son safhasına gelindi. Bayrak yarışı formatında yapılan oyunda ünlüler takımından İsmail - Merve ile gönüllüler takımından Steven - arasında zorlu yarış başladı. Çamur havuzu bulunan parkurda ilk olarak kadınlar mücadeleye start verdi.

Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Survivor'da tepki çeken eleme! Dün akşam Survivor'da kim elendi? Ayşe'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Parkurda 'ye göre daha hızlı davranan Merve bayrağa ilk ulaşan isim oldu ve ünlüler takımında İsmail bu avantajla, parkura Steven'dan önce başladı. Ayşe'nin de bayrağa ulaşmasıyla birlikte Steven hızla parkur sonunda yer alan atış masasına ulaşmaya çalıştı. Parkur sonunda İsmail'i yakalamayı başaran Steven, atışlarda İsmail'e yenildi ve iletişim ödülünü kazanan takım ünlüler takımı oldu.

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