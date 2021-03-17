Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da geçtiğimiz akşam şoke eden bir eleme yaşandı. Bu haftaki dokunulmazlık oyunlarının ikisini de kaybeden gönüllüler takımı belirlediği Survivor eleme adayları ile gündeme bomba gibi düştü. Hanzade ve Aleyna sonrası SMS sıralamasında izleyenlerden en yüksek oyu alan Ayşe, Yunus Emre'yi üçüncü aday olarak belirlerken adaya veda eden ismin açıklanması sonrası tüm yarışmacılar şaşkına döndü. Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sorusu bu noktada sabah saatlerinden bu yana araştırma konusu haline geldi.