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Haberler Galeri Survivor'dan elenen Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş olay oldu! İsmail Berhan ile düğün hazırlığı yapan Öykü Çelik'in tektaşı göz kamaştırdı...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 09:56

Survivor'dan elenen 'in parmağındaki dev tektaş olay oldu! ile düğün hazırlığı yapan Öykü Çelik'in tektaşı göz kamaştırdı...

yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu , kısa süre önce yarışmadan elenmişti. Öykü Çelik, Dominik'ten döndükten sonra sevgilisi 'dan evlilik teklifi almıştı. Evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından duyuran Öykü Çelik, şimdilerde İsmail Berhan ile ilişkisini doludizgin sürdürüyor. Gözde çift önceki gün de 'te görüntülendi. Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş olay oldu. Gazetecilerden birinin "Bu tektaş değil, göktaşı" esprisine Çelik, verdiği yanıtla gündeme oturdu.

Survivor'dan elenen Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş olay oldu! İsmail Berhan ile düğün hazırlığı yapan Öykü Çelik'in tektaşı göz kamaştırdı...

Geçtiğimiz hafta sevgilisi 'dan evlilik teklifi alan , önceki gün 'te objektiflere yansıdı. Berhan'ın da evinin bulunduğu yalı dairesinin önüne masa-sandalye atan çift, keyifli dakikalar yaşadı.

Survivor'dan elenen Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş olay oldu! İsmail Berhan ile düğün hazırlığı yapan Öykü Çelik'in tektaşı göz kamaştırdı...

ÖYKÜ'DEN SURVİVOR YORUMU

Çay sohbeti sonrası sevgilisinin elini tutan , yürüyüşe çıktı. Ayaküstü soruları yanıtlayan oyuncu, '' yarışmasıyla ilgili konuştu.

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Survivor'dan elenen Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş olay oldu! İsmail Berhan ile düğün hazırlığı yapan Öykü Çelik'in tektaşı göz kamaştırdı...

"Gittik, geldik. Her şeyi gördünüz zaten. İyiydi ama çok zordu. Beklediğimden çok daha zordu tabii ki ama herkes için öyleydi. Zaten zoru başarmaya gittik. Orada üç küsür ay kalabilmek bile benim için çok büyük bir başarı, oradakiler içinde öyle. Onun için Allah'a hep utandırmadan çıkmak için dua ettim, öyle de olduğunu düşünüyorum."

Survivor'dan elenen Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş olay oldu! İsmail Berhan ile düğün hazırlığı yapan Öykü Çelik'in tektaşı göz kamaştırdı...

'Yarışma boyunca aç, susuz kaldınız. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna oyuncu, "Aç, susuz ve özlem içerisinde kaldık. Zor olduğunu biliyorduk ama. Arada bir açıktan böyle kelimeleri toparlayamıyorduk, konuştuğumuzu duyamıyorduk ama yine de orada kazandığımız zamanlar oldu. Gelir gelmez kokoreç yedim" yanıtını verdi.

Survivor'dan elenen Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş olay oldu! İsmail Berhan ile düğün hazırlığı yapan Öykü Çelik'in tektaşı göz kamaştırdı...

"ACUN BEY YARIŞMACI PSİKOLOJİSİNİ BİLİYOR"

'in vedasının ardından yaşanan olaylarla ilgili Çelik, "Tabii İlayda kendi yemeğini paylaşmış, Batuhan bir içecek bulup onu koymuş. Batuhan'ın da normalde yaptığı bir şey değil bu. Ben oradayken böyle bir şeyine hiç rastlamadım. Diğer kızları bilmiyorum, aynı takımda olmadığımız için bizim onlarla konuşmamız yasaktı. Bilmiyorum çok açlık mı çekiyordu, ya da psikolojik başka bir sıkıntı mı yaşıyordu? Açlıktan ötürü herhalde. O yüzden aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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