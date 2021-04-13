Survivor'dan elenen Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş olay oldu! İsmail Berhan ile düğün hazırlığı yapan Öykü Çelik'in tektaşı göz kamaştırdı...

"ACUN BEY YARIŞMACI PSİKOLOJİSİNİ BİLİYOR"
Öykü Çelik'in vedasının ardından yaşanan olaylarla ilgili Çelik, "Tabii İlayda kendi yemeğini paylaşmış, Batuhan bir içecek bulup onu koymuş. Batuhan'ın da normalde yaptığı bir şey değil bu. Ben oradayken böyle bir şeyine hiç rastlamadım. Diğer kızları bilmiyorum, aynı takımda olmadığımız için bizim onlarla konuşmamız yasaktı. Bilmiyorum çok açlık mı çekiyordu, ya da psikolojik başka bir sıkıntı mı yaşıyordu? Açlıktan ötürü herhalde. O yüzden aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.