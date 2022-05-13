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Haberler Galeri Survivor’ın çapkını Mert Öcal'ın annesi genç kızlara taş çıkartır! Seda Sayan'ın ikizi...
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:46

Survivor’ın çapkını Mert Öcal'ın annesi genç kızlara taş çıkartır! Seda Sayan'ın ikizi...

Survivor All Star sezonuna adeta damga vuran çapkınlık iddiaları ile çok konuşulan Mert Öcal'ın annesi Seda Sayan'a benzerliği ile şoke etti. Manken ve oyuncu olarak tanınan Mert Öcal bilindiği üzere bu yıl Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programına katılmış ve yine yarışmacılardan olan Sude Burcu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde annesiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Mert Öcal'ın annesi deyim yerindeyse hık demiş Seda Sayan'ın burnundan düşmüş. İşte genç kızlara taş çıkartan güzelliği ve benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan o fotoğraf...

Survivor’ın çapkını Mert Öcal’ın annesi genç kızlara taş çıkartır! Seda Sayan’ın ikizi...

Survivor'da bu yıl çapkınlık iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Mert Öcal'ın annesi gerek güzelliği gerekse ünlü sanatçı Seda Sayan'a olan benzerliği ile görenleri adeta şaşkına çeviriyor. Bilindiği üzere Sude Burcu'yla ilişkisi çıkan Mert Öcal Nisa Bölükbaşı'nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu ile de aynı anda beraberlik yaşadığı iddialarıyla şoke etmişti. İşte Survivor'ın çapkını Mert Öcal'ın annesi...

Survivor’ın çapkını Mert Öcal’ın annesi genç kızlara taş çıkartır! Seda Sayan’ın ikizi...

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor'ın 2022 All Star sezonunda ünlüler takımında boy gösteren Mert Öcal elenmesinin ardından yaptığı paylaşımlarla gündemden adeta düşmüyor.

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Survivor’ın çapkını Mert Öcal’ın annesi genç kızlara taş çıkartır! Seda Sayan’ın ikizi...

Yarışma sürecinde çapkınlık iddialarıyla çok konuşulan isim, geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber "anneler günü" paylaşımı yapmıştı.

Survivor’ın çapkını Mert Öcal’ın annesi genç kızlara taş çıkartır! Seda Sayan’ın ikizi...

Mert Öcal'ın bu paylaşımı sonrası takipçileri şoke oldu. Tanınan ismin annesi gerek güzelliğiyle gerekse ünlü sanatçı Seda Sayan'a olan benzerliğiyle şoke etti.

Survivor’ın çapkını Mert Öcal’ın annesi genç kızlara taş çıkartır! Seda Sayan’ın ikizi...

Paylaşım yorum yağmuruna tutulurken; birçok kişi ise Mert Öcal'ın annesini Seda Sayan'a benzettiğini açıkladı.

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