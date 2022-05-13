Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:46

Survivor’ın çapkını Mert Öcal'ın annesi genç kızlara taş çıkartır! Seda Sayan'ın ikizi...

Survivor All Star sezonuna adeta damga vuran çapkınlık iddiaları ile çok konuşulan Mert Öcal'ın annesi Seda Sayan'a benzerliği ile şoke etti. Manken ve oyuncu olarak tanınan Mert Öcal bilindiği üzere bu yıl Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programına katılmış ve yine yarışmacılardan olan Sude Burcu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde annesiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Mert Öcal'ın annesi deyim yerindeyse hık demiş Seda Sayan'ın burnundan düşmüş. İşte genç kızlara taş çıkartan güzelliği ve benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan o fotoğraf...