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Haberler Galeri Survivor'ın yakışıklı çapkını Mert Öcal'ın annesi adeta Seda Sayan'ın ikizi çıktı! Survivor Mert Öcal'ın annesini paylaştı sosyal medya coştu!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 16:45

Survivor'ın yakışıklı çapkını Mert Öcal'ın annesi adeta Seda Sayan'ın ikizi çıktı! Survivor Mert Öcal'ın annesini paylaştı sosyal medya coştu!

Survivor All Star sezonuna adeta damga vuran çapkınlık iddiaları ile çok konuşulan Yakışıklı oyuncu Mert Öcal'ın annesi sosyal medyayı salladı. Survivor'ın yakışıklı çapkını Mert Öcal'ın annesi Seda Sayan'a benzerliği ile şoke etti. Manken ve oyuncu olarak tanınan Mert Öcal Survivor All Star yarışma programına katılmış ve yine yarışmacılardan olan Sude Burcu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Survivor Panaroma'da daha önce sunuculukta yapan Mert Öcal annesiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Mert Öcal'ın annesi deyim yerindeyse hık demiş Seda Sayan'ın burnundan düşmüş. İşte genç kızlara taş çıkartan güzelliği ve benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan Survivor Mert Öcal'ın annesi...

Survivor’ın yakışıklı çapkını Mert Öcal’ın annesi adeta Seda Sayan’ın ikizi çıktı! Survivor Mert Öcal’ın annesini paylaştı sosyal medya coştu!

Survivor'da bu yıl çapkınlık iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Mert Öcal'ın annesi gerek güzelliği gerekse ünlü sanatçı Seda Sayan'a olan benzerliği ile görenleri adeta şaşkına çeviriyor. Bilindiği üzere Sude Burcu'yla ilişkisi çıkan Mert Öcal Nisa Bölükbaşı'nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu ile de aynı anda beraberlik yaşadığı iddialarıyla şoke etmişti.

Survivor’ın yakışıklı çapkını Mert Öcal’ın annesi adeta Seda Sayan’ın ikizi çıktı! Survivor Mert Öcal’ın annesini paylaştı sosyal medya coştu!

Dominik'te gerçekleşen Survivor'ın 2022 All Star sezonunda ünlüler takımında boy gösteren Mert Öcal elenmesinin ardından yaptığı paylaşımlarla gündemden adeta düşmüyor.

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Survivor’ın yakışıklı çapkını Mert Öcal’ın annesi adeta Seda Sayan’ın ikizi çıktı! Survivor Mert Öcal’ın annesini paylaştı sosyal medya coştu!

Çapkınlık iddiaları ile çok konuşulan yakışıklı oyuncu Mert Öcal'ın annesi sosyal medyayı salladı.

Survivor’ın yakışıklı çapkını Mert Öcal’ın annesi adeta Seda Sayan’ın ikizi çıktı! Survivor Mert Öcal’ın annesini paylaştı sosyal medya coştu!

Survivor'ın yakışıklı çapkını Mert Öcal'ın annesi Seda Sayan'a benzerliği ile şoke etti.

Survivor’ın yakışıklı çapkını Mert Öcal’ın annesi adeta Seda Sayan’ın ikizi çıktı! Survivor Mert Öcal’ın annesini paylaştı sosyal medya coştu!

Manken ve oyuncu olarak tanınan Mert Öcal Survivor All Star yarışma programına katılmış ve yine yarışmacılardan olan Sude Burcu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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