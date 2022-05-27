Survivor’ın yakışıklı çapkını Mert Öcal’ın annesi adeta Seda Sayan’ın ikizi çıktı! Survivor Mert Öcal’ın annesini paylaştı sosyal medya coştu!

Survivor'da bu yıl çapkınlık iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Mert Öcal'ın annesi gerek güzelliği gerekse ünlü sanatçı Seda Sayan'a olan benzerliği ile görenleri adeta şaşkına çeviriyor. Bilindiği üzere Sude Burcu'yla ilişkisi çıkan Mert Öcal Nisa Bölükbaşı'nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu ile de aynı anda beraberlik yaşadığı iddialarıyla şoke etmişti.