Survivor’ın yakışıklı çapkını Mert Öcal’ın annesi adeta Seda Sayan’ın ikizi çıktı! Survivor Mert Öcal’ın annesini paylaştı sosyal medya coştu!

Survivor All Star sezonuna adeta damga vuran çapkınlık iddiaları ile çok konuşulan Yakışıklı oyuncu Mert Öcal'ın annesi sosyal medyayı salladı. Survivor'ın yakışıklı çapkını Mert Öcal'ın annesi Seda Sayan'a benzerliği ile şoke etti. Manken ve oyuncu olarak tanınan Mert Öcal Survivor All Star yarışma programına katılmış ve yine yarışmacılardan olan Sude Burcu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Survivor Panaroma'da daha önce sunuculukta yapan Mert Öcal annesiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Mert Öcal'ın annesi deyim yerindeyse hık demiş Seda Sayan'ın burnundan düşmüş. İşte genç kızlara taş çıkartan güzelliği ve benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan Survivor Mert Öcal'ın annesi...