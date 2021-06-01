Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı? Duyanlar şoke oldu!

Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de görenler tanımakta zorluk çekmişti. 23 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Survivor Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşündü. Ancak Melisa aslında bambaşka biri. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığımız Batuhan Karacakaya'nın Melisa'sı bakın kim çıktı …