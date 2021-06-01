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Haberler Galeri Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı? Duyanlar şoke oldu!
Giriş Tarihi: 01.06.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 14:49

'ın yıldızı 'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı? Duyanlar şoke oldu!

Aşk-ı Memnu'nun 'i 'yı 'de görenler tanımakta zorluk çekmişti. 23 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşündü. Ancak Melisa aslında bambaşka biri. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığımız Batuhan Karacakaya'nın Melisa'sı bakın kim çıktı …

Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı? Duyanlar şoke oldu!

'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı? Duyanlar şoke oldu!

Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı? Duyanlar şoke oldu!

'ın yakışıklı yarışmacısı , 2021 sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri. Survivor Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyor.

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Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı? Duyanlar şoke oldu!

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşündü. Ancak Melisa aslında bambaşka biri.

Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı? Duyanlar şoke oldu!

2021 ünlüler takımında mücadele eden , yarışları kazanınca sürekli 'Melisa!' diye bağırıyor.

Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' diye seslendiği kişi bakın kim çıktı? Duyanlar şoke oldu!

Batuhan'ın bu hareketi, izleyicilerinin dikkatini çekti. Hayranları da ufak bir araştırmaya girdi ve Melisa bulundu.

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