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Haberler Galeri Tahiti'de gemiden düşerek kaybolmuştu... Dilek Ertek'in oğlu teselliyi depremzedelere yardımda buldu!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:17

Tahiti'de gemiden düşerek kaybolmuştu... Dilek Ertek'in oğlu teselliyi depremzedelere yardımda buldu!

Tahiti'de gemiden düşerek okyanusta kaybolan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, annesini gıyabi cenaze namazının ardından defnetmişti. Atuk, acısını depremzedelere destek olarak unutmaya çalışıyor. Depremin olduğu ilk günden itibaren yardıma koşan iş adamı, bölgeye onlarca TIR yardım malzemesi gönderdi ve halen göndermeye de devam ediyor.

BÜLENT CANKURT
Tahiti’de gemiden düşerek kaybolmuştu... Dilek Ertek’in oğlu teselliyi depremzedelere yardımda buldu!

Dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan cemiyet hayatının sevilen ismi Dilek Ertek, 25 Ekim'de, Tahiti'de, tatil yaptığı gemiden düşerek kaybolmuştu.

Tahiti’de gemiden düşerek kaybolmuştu... Dilek Ertek’in oğlu teselliyi depremzedelere yardımda buldu!

Oğlu Gökçe Atuk, acı haberi alır almaz Tahiti'ye gitmiş, annesinin bulunması ve kazanın aydınlatılması için günlerce uğraşmıştı.

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Tahiti’de gemiden düşerek kaybolmuştu... Dilek Ertek’in oğlu teselliyi depremzedelere yardımda buldu!

Aradan 20 gün geçmesine rağmen bir sonuç alamayınca da annesine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze töreni düzenlemişti.

Tahiti’de gemiden düşerek kaybolmuştu... Dilek Ertek’in oğlu teselliyi depremzedelere yardımda buldu!

O günden beri ortalarda görünmeyen Gökçe Atuk ile ilgili bir haber aldım.

Tahiti’de gemiden düşerek kaybolmuştu... Dilek Ertek’in oğlu teselliyi depremzedelere yardımda buldu!

Gökçe Bey, mezara bile koyamadığı annesinin acısını depremzedelere destek olarak unutmaya çalışıyormuş. Depremin olduğu ilk günden itibaren yardıma koşan Gökçe Bey, deprem bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi göndermiş, halen göndermeye de devam ediyormuş.

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