Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:15
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
09:17
Tahiti'de gemiden düşerek kaybolmuştu... Dilek Ertek'in oğlu teselliyi depremzedelere yardımda buldu!
Tahiti'de gemiden düşerek okyanusta kaybolan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, annesini gıyabi cenaze namazının ardından defnetmişti. Atuk, acısını depremzedelere destek olarak unutmaya çalışıyor. Depremin olduğu ilk günden itibaren yardıma koşan iş adamı, bölgeye onlarca TIR yardım malzemesi gönderdi ve halen göndermeye de devam ediyor.