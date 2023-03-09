Tahiti’de gemiden düşerek kaybolmuştu... Dilek Ertek’in oğlu teselliyi depremzedelere yardımda buldu!

Gökçe Bey, mezara bile koyamadığı annesinin acısını depremzedelere destek olarak unutmaya çalışıyormuş. Depremin olduğu ilk günden itibaren yardıma koşan Gökçe Bey, deprem bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi göndermiş, halen göndermeye de devam ediyormuş.