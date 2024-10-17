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Haberler Galeri Tahminler doğru çıktı! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!
Giriş Tarihi: 17.10.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:58

Tahminler doğru çıktı! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

Eski Milli futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, üçüncü kez anne- baba olmaya hazırlanıyor. Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in boşanacakları ileri sürülürken üçüncü kez çocuk müjdesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bebeğin cinsiyeti ile ilgili konuşulurken tahminler doğru çıktı. İşte Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'in üçüncü çocuğunun cinsiyeti!

Tahminler doğru çıktı! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

Geçtiğimiz ayalrda boşanacakları iddia edilen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel çiftinden üçüncü çocuk müjdesi geldi.

Tahminler doğru çıktı! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

DOKTOR KONTROLÜNDE BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ ÖĞRENDİLER

Üçüncü kez anne- baba olmaya hazırlanan ünlü çift, bugün resmi olarak bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

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Tahminler doğru çıktı! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADILAR

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Zeynep Demirel, gittiği doktor kontrolü sonrası bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Tahminler doğru çıktı! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

KIZLARI OLACAK: TESTİ YAPTIĞIM ANDAN İTİBAREN…

Ünlü çiftin bir kızları olacak. Paylaşımın altına yorumunu yazan Zeynep Demirel, "Evde aynen şu şekil dolaşıyorum. Ben testi yaptığım andan itibaren kız olduğundan emindin ve kız olsun istiyordum, ama yanlış anlaşılmasın tabi ki erkek olsaydı da asla üzülmezdim. Önemli olan sağlıkla dünyaya gelmesi, bu işin esprisi. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz hepinize. Üç kızla ev bayağa şenlikli olacak orası kesin" ifadelerini kullandı.

Tahminler doğru çıktı! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

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