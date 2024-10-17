Tahminler doğru çıktı! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

KIZLARI OLACAK: TESTİ YAPTIĞIM ANDAN İTİBAREN…

Ünlü çiftin bir kızları olacak. Paylaşımın altına yorumunu yazan Zeynep Demirel, "Evde aynen şu şekil dolaşıyorum. Ben testi yaptığım andan itibaren kız olduğundan emindin ve kız olsun istiyordum, ama yanlış anlaşılmasın tabi ki erkek olsaydı da asla üzülmezdim. Önemli olan sağlıkla dünyaya gelmesi, bu işin esprisi. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz hepinize. Üç kızla ev bayağa şenlikli olacak orası kesin" ifadelerini kullandı.