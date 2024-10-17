Giriş Tarihi: 17.10.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
18:58
Tahminler doğru çıktı! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!
Eski Milli futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, üçüncü kez anne- baba olmaya hazırlanıyor. Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in boşanacakları ileri sürülürken üçüncü kez çocuk müjdesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bebeğin cinsiyeti ile ilgili konuşulurken tahminler doğru çıktı. İşte Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'in üçüncü çocuğunun cinsiyeti!