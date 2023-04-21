Giriş Tarihi: 21.04.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 07:50

Takı bilmecesi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ortak açıklama yapıp "Boşanıyoruz" dedi. Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği sonrası boşanma kararı alan Demet Özdemir, ilk kez konuştu. İhanet iddialarını reddeden güzel oyuncu, takı sorularını duyunca da bir hayli gerildi. Boşanma yoluna giren Özdemir, barışma durumunun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e evlilik teklifi için 60 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon TL'lik yüzük almıştı. İşte tüm detaylar…