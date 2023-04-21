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Haberler Galeri Takı bilmecesi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı!
Giriş Tarihi: 21.04.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 07:50

Takı bilmecesi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ortak açıklama yapıp "Boşanıyoruz" dedi. Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği sonrası boşanma kararı alan Demet Özdemir, ilk kez konuştu. İhanet iddialarını reddeden güzel oyuncu, takı sorularını duyunca da bir hayli gerildi. Boşanma yoluna giren Özdemir, barışma durumunun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e evlilik teklifi için 60 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon TL'lik yüzük almıştı. İşte tüm detaylar…

Takı bilmecesi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı!

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de evlenmişti. Bir süredir haklarında ayrılık dedikoduları ortaya atılan Özdemir ile Koç, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Takı bilmecesi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı!

İddialara göre ayrılığın nedeni güzel oyuncunun, Koç'u aldatıldığı yönündeydi. Bu iddialar sonrası sessizliği bozan Özdemir ilk kez bu kadar net konuştu.

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Takı bilmecesi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı!

BİRAZ GERİLDİ

Hakkında çıkan bütün haberlere tek tek cevap veren Özdemir evi terk ettiğine dair söylentiler hakkında "Öyle şeyler yok" dedi. Konuşması sırasında gerilen oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

Takı bilmecesi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı!

Takvim'in haberine göre; "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları da gerçek değil."

Takı bilmecesi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı!

TAKI BİLMECESİ

Evliliği bitirmeye hazırlanan ve düğünde takılan mücevher ve milyonlarca lira değerinde takılar hakkında sorulan sorular karşısında bir hayli sinirlenen oyuncu, "Böyle şeyler sinirimi bozuyor" diyerek yanıt verdi.

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