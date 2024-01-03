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Haberler Galeri Taksitler bitmeden evlilik bitti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu boşanıyor!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 06:47

Taksitler bitmeden evlilik bitti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu boşanıyor!

Fren ve balata alanında hizmet veren bir şirketin varisi olan Doğukan Mildon, eşi Alara Mildon ile yaz başında evlilik kararı almıştı. Ancak ailesi bu evliliğe karşı çıkmıştı. Damat da 1 milyon Euro kredi çekerek 20 Temmuz'da İstanbul'da nikah kıymış, 12 Ağustos'ta da Monako'da dillere destan bir düğün yapmıştı. Doğukan-Alara Mildon Dudaroğlu çiftinden kötü haber geldi! İkilinin evlilikleri beş ay sürdü. Ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'yle anlaşan işadamı, mahkemeye başvurdu. Boşanma nedeni olarak Alara Mildon'un eşine, ailesiyle irtibatı tamamen kesmesi için baskı yapması gösteriliyor. Bu arada gelin altı aylık hamile…

BÜLENT CANKURT
Taksitler bitmeden evlilik bitti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu boşanıyor!

20 Temmuz'da nikah kıyan ve 12 Ağustos'ta Monako'da dillere destan bir düğün yapan Doğukan- Alara Mildon Dudaroğlu çiftinin beş ayda boşanmaya karar vermesi sosyetede şok etkisi yarattı.

Taksitler bitmeden evlilik bitti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu boşanıyor!

9 Aralık'ta çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını; 23 Aralık'ta da, Doğukan Dudaroğlu'nun, ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'yi tutup altı aylık hamile eşine boşanma davası açtığını ilk bu köşede okumuştunuz.

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Taksitler bitmeden evlilik bitti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu boşanıyor!

Herkesin merak ettiği konu, bu kadar kısa sürede aralarına ne girdiği! Sosyetede konuşulanlara göre, meğer Mildon 'istenmeyen gelin'miş! Dudaroğlu'nun ailesi, bu evliliğe karşıymış!

Taksitler bitmeden evlilik bitti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu boşanıyor!

O yüzden Monako'da yapılan düğün masraflarına karışmamış.

Taksitler bitmeden evlilik bitti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu boşanıyor!

Doğukan Bey, milyon Euro'ya mal olan düğün için kredi çekmiş.

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