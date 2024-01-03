Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
06:47
Taksitler bitmeden evlilik bitti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu boşanıyor!
Fren ve balata alanında hizmet veren bir şirketin varisi olan Doğukan Mildon, eşi Alara Mildon ile yaz başında evlilik kararı almıştı. Ancak ailesi bu evliliğe karşı çıkmıştı. Damat da 1 milyon Euro kredi çekerek 20 Temmuz'da İstanbul'da nikah kıymış, 12 Ağustos'ta da Monako'da dillere destan bir düğün yapmıştı. Doğukan-Alara Mildon Dudaroğlu çiftinden kötü haber geldi! İkilinin evlilikleri beş ay sürdü. Ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'yle anlaşan işadamı, mahkemeye başvurdu. Boşanma nedeni olarak Alara Mildon'un eşine, ailesiyle irtibatı tamamen kesmesi için baskı yapması gösteriliyor. Bu arada gelin altı aylık hamile…