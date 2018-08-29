Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
Dizi seti çalışanı Özge Ş.'nin tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından oyuncu Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcı soruşturmasını tamamlayarak takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Özge Ş.'nin avukatı Sibel Önder, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne giderek karara itiraz etti. İtiraz talebini değerlendiren hakimlik 14 Ağustos 2018'de görülen duruşmada kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın delillere, oluşa, eylemin niteliğine, ve hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bu kararının kesin olduğunu kaydetti.
Giriş Tarihi: 29.08.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 14:41
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Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
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Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim