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Haberler Galeri Tam 60 kilo veren Cem Cücenoğlu’ndan kilo itirafı geldi! ‘Zayıflamak pahalıya patladı’
Giriş Tarihi: 02.04.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 10:00

Tam 60 veren ’ndan kilo itirafı geldi! ‘Zayıflamak pahalıya patladı’

Yer aldığı dizisinde '' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu değişimi ile magazin gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düşen Cem Cücenoğlu verdiği 60 ile adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyadan yorum yağan Cem Cücenoğlu'nun değişimi ağızları açık bıraktı. Cem Cücenoğlu, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. 150 kilodan 90 kiloya düşen 44 yaşındaki oyuncu, "Sağlığım gayet yerinde ama zayıflamak pahalıya patladı" dedi.

Tam 60 kilo veren Cem Cücenoğlu’ndan kilo itirafı geldi! ‘Zayıflamak pahalıya patladı’

Yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden biri olan '' dizisinin ''sı , geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. 150 kilodan 90 kiloya düşen 44 yaşındaki oyuncu, "Sağlığım gayet yerinde ama zayıflamak pahalıya patladı" dedi.

Tam 60 kilo veren Cem Cücenoğlu’ndan kilo itirafı geldi! ‘Zayıflamak pahalıya patladı’

Verdiği kilolarla yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncu , Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Alışveriş yapan Cücenoğlu, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

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Tam 60 kilo veren Cem Cücenoğlu’ndan kilo itirafı geldi! ‘Zayıflamak pahalıya patladı’

TAM 60 KİLO VERDİ

150 kilodan 90 kiloya düşen , "Tam tamına 60 verdim arkadaşlar kontrollü bir şekilde vermeye devam ediyorum. Günlük beslenmeme ve sporuma dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tam 60 kilo veren Cem Cücenoğlu’ndan kilo itirafı geldi! ‘Zayıflamak pahalıya patladı’


"ZAYIFLAMAK PAHALIYA PATLADI"
Oyuncu, sözlerine, "Sağlığım gayet yerinde ama zayıflamak pahalıya patladı. Kıyafetlerim olmuyor tabii, kendime yeni kıyafetler bakıyorum" diye devam etti.

Tam 60 kilo veren Cem Cücenoğlu’ndan kilo itirafı geldi! ‘Zayıflamak pahalıya patladı’

EKRANLARA DÖNMEK İSTİYOR

Cücenoğlu, gazetecilerin 'Yeni halinizle ne zaman ekranlarda göreceğiz?' sorusuna ise" Bende bir an önce ekranlara dönmek istiyorum tabi ki. Yeni gelen projeler var, şu an değerlendirme aşamasındayız. Toplantımızı gerçekleştiriyoruz ama henüz netlik kazanan bir durum yok" yanıtını verdi.

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