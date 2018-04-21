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Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...'ın unutmak istediği fotoğraflar

Giriş Tarihi: 21.04.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 16:41
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Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...'ın unutmak istediği fotoğraflar
Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...Irina Shayk'ın unutmak istediği fotoğraflar

, kendine özgü doğal güzelliği ve çekiciliği sayesinde hiç şüphesiz moda dünyasının en gözde isimlerinden. Dünyayı peşinde sürükleyen güzelin çocukluk fotoğrafları ise şaşırtacak türden. İşte o fotoğraflar...

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Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...'ın unutmak istediği fotoğraflar
Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...Irina Shayk'ın unutmak istediği fotoğraflar

Güzel model , sempatik tavırları ve düzgün fiziğiyle herkesi büyülemeyi başarıyor. Ancak o da bir zamanlar ''çirkin ördek yavrusuydu''. Shayk'ın ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şaşırtacağa benziyor.

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Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...'ın unutmak istediği fotoğraflar
Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...Irina Shayk'ın unutmak istediği fotoğraflar

Shayk'ın kömür madeninde çalışan babası 14 yaşındayken onları terk etti. Annesi ise 3 ayrı işte çalıştı ve büyük zorluklarla çocuklarını büyüttü.

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Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...'ın unutmak istediği fotoğraflar
Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...Irina Shayk'ın unutmak istediği fotoğraflar

Okula hep topuklu ayakkabıyla giden Irina okuldaki erkekler tarafından hiç sevilmez, hatta koyu tenli olduğu için onunla dalga geçerlerdi.

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Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...'ın unutmak istediği fotoğraflar
Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...Irina Shayk'ın unutmak istediği fotoğraflar

Şu anki kariyerine ulaşmasında ise okul müdürünün oldukça büyük payı var. Irına'yı okulda fark eden okul müdürü, 'Miss Chelyabinsk Güzellik Yarışması'na katılmasını istedi. Irina yarışmaya girdi ve birinci oldu.

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Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...'ın unutmak istediği fotoğraflar
Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...Irina Shayk'ın unutmak istediği fotoğraflar

Irina'nın soyadı ise aslında Shayk değil, Shaykhlislamova. Soyadı çok uzun olduğundan pek çok sorun yaşadı bu yüzden çareyi soyadını kısaltmakta buldu.

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Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...'ın unutmak istediği fotoğraflar
Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...Irina Shayk'ın unutmak istediği fotoğraflar
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