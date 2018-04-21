Tam bir çirkin ördek yavrusuymuş...Irina Shayk'ın unutmak istediği fotoğraflar

Irina Shayk, kendine özgü doğal güzelliği ve çekiciliği sayesinde hiç şüphesiz moda dünyasının en gözde isimlerinden. Dünyayı peşinde sürükleyen güzelin çocukluk fotoğrafları ise şaşırtacak türden. İşte o fotoğraflar... Güzel model Irina Shayk, sempatik tavırları ve düzgün fiziğiyle herkesi büyülemeyi başarıyor. Ancak o da bir zamanlar ''çirkin ördek yavrusuydu''. Shayk'ın ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şaşırtacağa benziyor. Shayk'ın kömür madeninde çalışan babası 14 yaşındayken onları terk etti. Annesi ise 3 ayrı işte çalıştı ve büyük zorluklarla çocuklarını büyüttü. Okula hep topuklu ayakkabıyla giden Irina okuldaki erkekler tarafından hiç sevilmez, hatta koyu tenli olduğu için onunla dalga geçerlerdi. Şu anki kariyerine ulaşmasında ise okul müdürünün oldukça büyük payı var. Irına'yı okulda fark eden okul müdürü, 'Miss Chelyabinsk Güzellik Yarışması'na katılmasını istedi. Irina yarışmaya girdi ve birinci oldu. Irina'nın soyadı ise aslında Shayk değil, Shaykhlislamova. Soyadı çok uzun olduğundan pek çok sorun yaşadı bu yüzden çareyi soyadını kısaltmakta buldu.