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Haberler Galeri Tam bir estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyanın dilinde! "Estetik sen nelere kadirsin"
Giriş Tarihi: 15.09.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 14:00

Tam bir estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyanın dilinde! "Estetik sen nelere kadirsin"

Şarkıcı Hatice de estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice son yıllarda değişimiyle çok konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcı pop müziğin tanınan isimlerinden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice güzelliği ve cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Tam bir estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde! Estetik sen nelere kadirsin

1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi.

Tam bir estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde! Estetik sen nelere kadirsin

O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

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Tam bir estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde! Estetik sen nelere kadirsin

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

Tam bir estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde! Estetik sen nelere kadirsin

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Tam bir estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde! Estetik sen nelere kadirsin

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

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