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Haberler Galeri Tam da Aleyna Tilki'nin annesine yakışır sözler! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven patlaması!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 13:00

Tam da 'nin annesine yakışır sözler! 'den özgüven patlaması!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan son olarak çıkardığı şarkısı ''i çıkararak dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan son olarak hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin özgüven dolu yanıtları sosyal medyada olay oldu. 'Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?' sorusuna, 'Hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Kendime her konuda güveniyorum. Canım ben.' diyerek kendisine sarılıp öptü. " gibisiniz" yorumuna verdiği yanıt ise tam da Aleyna Tilki'nin annesinden beklenir türden oldu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi ...

Tam da Aleyna Tilki'nin annesine yakışır sözler! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven patlaması!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan son olarak çıkardığı şarkısı ''i çıkararak dünyaya açılmıştı.

Tam da Aleyna Tilki'nin annesine yakışır sözler! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven patlaması!

Her yaptığı, her söylediği olay olan 'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor.

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Tam da Aleyna Tilki'nin annesine yakışır sözler! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven patlaması!

Sosyal medyayı aktif kullanan 'nin annesi son olarak hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Tam da Aleyna Tilki'nin annesine yakışır sözler! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven patlaması!

'nin özgüven dolu yanıtları sosyal medyada olay oldu. '

Tam da Aleyna Tilki'nin annesine yakışır sözler! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven patlaması!

Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?' sorusuna, 'Hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Kendime her konuda güveniyorum. Canım ben.' diyerek kendisine sarılıp öptü.

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