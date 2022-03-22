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Haberler Galeri Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ayrıldı mı? Karşılıklı hamleler gerçeği ele verdi!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:02

Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ayrıldı mı? Karşılıklı hamleler gerçeği ele verdi!

Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren 55 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşıyordu. Ancak Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada birlikte yer aldıkları kareleri kaldıran çift hakkında, "ayrıldılar mı?" yorumları yapılmaya başlandı. İşte Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi hakkındaki son dakika gelişmesinin detayları...

Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ayrıldı mı? Karşılıklı hamleler gerçeği ele verdi!

Geçen yıl final yapan 'Savaşçı' dizisiyle son olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu Tamer Karadağlı, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ayrıldı mı? Karşılıklı hamleler gerçeği ele verdi!

Tamer Karadağlı, 2002 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Arzu Balkan'dan 2007'de boşanmıştı. 2006'da Zeyno adını verdikleri çocukları dünyaya gelen eski eşler, ayrılık sonrası dost kalmayı başarmıştı.

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Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ayrıldı mı? Karşılıklı hamleler gerçeği ele verdi!

Karadağlı, Mayıs 2021'de kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ayrıldı mı? Karşılıklı hamleler gerçeği ele verdi!

"ADINI ÇOK DUYACAKSINIZ"

Aşk haberleri çıkmadan önce Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" mesajını yazmıştı.

Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ayrıldı mı? Karşılıklı hamleler gerçeği ele verdi!

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

55 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, "Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.

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