Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
13:02
Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ayrıldı mı? Karşılıklı hamleler gerçeği ele verdi!
Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren 55 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşıyordu. Ancak Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada birlikte yer aldıkları kareleri kaldıran çift hakkında, "ayrıldılar mı?" yorumları yapılmaya başlandı. İşte Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi hakkındaki son dakika gelişmesinin detayları...