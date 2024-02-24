Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:09
Tamer Levent’in oyuncu oğlu bakın kim çıktı! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızıymış...Gözlerini babasından almış!
Camdaki Kız dizisindeki Rafet Koroğlu'nu canlandıran ve şimdilerde Sakla Beni dizisinde Kont Ziya karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Levent, Türkiye'nin en sevilen isimlerinden...72 yaşındaki oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını'na konuk oyuncu oldu. Usta oyuncunun hayatı sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Tamer Levent'in oğlunun da kendisi gibi bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gözlerini babasından alan ünlü isim meğer Ferhunde Hanımlar'ın yıldızıymış...