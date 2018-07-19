Tan Taşçı, Çağla Şıkel, Mesut Özil... Sahillere ünlü çıkarması

GÖKHAN GÖKDUMAN TAN TAŞÇI AŞK SARHOŞU Şarkıcı Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle Bodrum'da ilk kez görüntülendi. Taşçı, sabah saatlerinde sarışın sevgilisiyle otelin iskelesinde spor yaptı. Esneme hareketleri yaptıktan sonra, ayaklarını havaya kaldırmaya çalışan ünlü şarkıcının, bu hareketi yaparken defalarca düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi ise onu öperek teselli etti. Daha sonra iskelede bol bol fotoğraf çektiren sevgilileri görenler, 'Tan aşk sarhoşu olmuş' demekten kendilerini alamadı. 'MİRAS DEĞİL, ALIN TERİ' Oyuncu Bekir Aksoy, bu yıl da Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor. Önceki gün üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle görüntülenen Aksoy, yeni oyuncağıyla önce Hoca'nın Yeri'ne gitti, ardından naylonlarını bile sökmediği bisikletiyle Türkbükü'nü turladı. Saatte 35 km. hıza çıkabilen, 70 kilometre menzilli bisikletiyle sahil şeridinin tozunu attıran oyuncu, 'Miras değil, alın teri' diyerek gazetecileri güldürdü. ESKİ BAŞBAKAN TEKNESİYLE BODRUM'DA Türkiye'nin 22'nci başbakanı Tansu Çiller, her yıl olduğu gibi tatil rotasını Bodrum'a çevirdi.