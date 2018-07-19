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, Çağla Şıkel, ... Sahillere ünlü çıkarması

Giriş Tarihi: 19.07.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 11:07
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, Çağla Şıkel, ... Sahillere ünlü çıkarması
Tan Taşçı, Çağla Şıkel, Mesut Özil... Sahillere ünlü çıkarması

GÖKHAN GÖKDUMAN

TAN TAŞÇI AŞK SARHOŞU

Şarkıcı , önceki gün yeni sevgilisiyle Bodrum'da ilk kez görüntülendi. Taşçı, sabah saatlerinde sarışın sevgilisiyle otelin iskelesinde spor yaptı.

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, Çağla Şıkel, ... Sahillere ünlü çıkarması
Tan Taşçı, Çağla Şıkel, Mesut Özil... Sahillere ünlü çıkarması

Esneme hareketleri yaptıktan sonra, ayaklarını havaya kaldırmaya çalışan ünlü şarkıcının, bu hareketi yaparken defalarca düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

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, Çağla Şıkel, ... Sahillere ünlü çıkarması
Tan Taşçı, Çağla Şıkel, Mesut Özil... Sahillere ünlü çıkarması

Sevgilisi ise onu öperek teselli etti. Daha sonra iskelede bol bol fotoğraf çektiren sevgilileri görenler, "Tan aşk sarhoşu olmuş" demekten kendilerini alamadı.

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, Çağla Şıkel, ... Sahillere ünlü çıkarması
Tan Taşçı, Çağla Şıkel, Mesut Özil... Sahillere ünlü çıkarması

'MİRAS DEĞİL, ALIN TERİ'

Oyuncu Bekir Aksoy, bu yıl da Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor.

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, Çağla Şıkel, ... Sahillere ünlü çıkarması
Tan Taşçı, Çağla Şıkel, Mesut Özil... Sahillere ünlü çıkarması

Önceki gün üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle görüntülenen Aksoy, yeni oyuncağıyla önce Hoca'nın Yeri'ne gitti, ardından naylonlarını bile sökmediği bisikletiyle Türkbükü'nü turladı.

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, Çağla Şıkel, ... Sahillere ünlü çıkarması
Tan Taşçı, Çağla Şıkel, Mesut Özil... Sahillere ünlü çıkarması

Saatte 35 km. hıza çıkabilen, 70 kilometre menzilli bisikletiyle sahil şeridinin tozunu attıran oyuncu, "Miras değil, alın teri" diyerek gazetecileri güldürdü.

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, Çağla Şıkel, ... Sahillere ünlü çıkarması
Tan Taşçı, Çağla Şıkel, Mesut Özil... Sahillere ünlü çıkarması

ESKİ BAŞBAKAN TEKNESİYLE BODRUM'DA

Türkiye'nin 22'nci başbakanı Tansu Çiller, her yıl olduğu gibi tatil rotasını Bodrum'a çevirdi.

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