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Haberler Galeri Tanıyabilene aşk olsun! Tam bir sarışın afet olan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fena kaçırdı! Pınar Dilşeker'in son hali olay!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 06:55

Tanıyabilene aşk olsun! Tam bir sarışın afet olan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fena kaçırdı! Pınar Dilşeker'in son hali olay!

Pınar Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla herkesi şoke etti. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker...

Tanıyabilene aşk olsun! Tam bir sarışın afet olan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fena kaçırdı! Pınar Dilşeker’in son hali olay!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

Tanıyabilene aşk olsun! Tam bir sarışın afet olan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fena kaçırdı! Pınar Dilşeker’in son hali olay!

Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi.

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Tanıyabilene aşk olsun! Tam bir sarışın afet olan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fena kaçırdı! Pınar Dilşeker’in son hali olay!

Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 48 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. Hatırladınız mı bu ünlü şarkıcının kim olduğunu?

Tanıyabilene aşk olsun! Tam bir sarışın afet olan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fena kaçırdı! Pınar Dilşeker’in son hali olay!

O ünlü şarkıcı sesi ve şarkılarıyla 1990'lara damga vuran Pınar Dilşeker'den başkası değil.

Tanıyabilene aşk olsun! Tam bir sarışın afet olan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fena kaçırdı! Pınar Dilşeker’in son hali olay!

Bir dönemin genç kuşak şarkıcılarından olan Dilşeker bugün 49 yaşında bir anne. Dilşeker aşkları ile de uzun süre gündemde kaldı.

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