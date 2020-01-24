"Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu..."

Çok basit bir soru: Madem Tarkan ve Cem Yılmaz çevreye duyarlı, neden bu güzel gelişmeler için tek bir tweet bile atmadılar? Atmazlar çünkü muhalif hayranlarını kızdırırlar! İşte bu, ülkemizin düştüğü en büyük kısır döngü! Muhalifler kutuplaşmadan şikayetçiler ama kutuplaşmaya destek oluyorlar. Tarkan ve onun gibi çevreci görünen sanatçılar gerçekten çevreci olsalardı, Leonardo DiCaprio gibi hibrit araçlar kullanır, Brad Pitt gibi doğal felaketlerde gönüllü çalışır, doğayı korumak için vakıflar kurar, iklim değişikliği için bağış toplarlardı. Ne yazık ki bizim sanatçılar çevreci görünüyorlar ama hep rant peşinde koşuyor, hep daha çok kazanmak istiyorlar! Yani Hıncal Abi, klip çekerek 'Çevreyi, doğayı sevelim' mesajı vermekle çevreci olunmuyor.