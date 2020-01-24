Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde 5 bin 283 metrekarelik bir arazi satın almış. Tarkan, bu araziye imar değişikliği yapılması için tam beş kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmuş. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvurular her seferinde reddedilmiş. Tarkan'ın imar değişikliği konusunda yerel seçimlerde yakınlaştığı Ekrem İmamoğlu'na güvendiği yönünde yorumlar gündeme bomba gibi düştü. "Bayrampaşa'da kupon arazi peşinde koşup sonra da belediyelerin kapısında imar beklemek sana yakışıyor mu?" diyen GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde de Tarkan'ın samimiyetsiz çevreciliğini eleştirdi ve "Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu..." dedi. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...