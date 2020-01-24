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  • "Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu..."

" gerçekten samimi olsaydı hükümetin 'da başlattığı olurdu..."

ve ablası Handan Menekşe'nin şirketi, 2007 yılında Cevatpaşa Mahallesi'nde 5 bin 283 metrekarelik bir arazi satın almış. Tarkan, bu araziye yapılması için tam beş kez 'ne başvurmuş. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvurular her seferinde reddedilmiş. Tarkan'ın imar değişikliği konusunda yerel seçimlerde yakınlaştığı 'na güvendiği yönünde yorumlar gündeme bomba gibi düştü. "Bayrampaşa'da peşinde koşup sonra da belediyelerin kapısında imar beklemek sana yakışıyor mu?" diyen GÜNAYDIN yazarı bugünkü köşesinde de Tarkan'ın samimiyetsiz çevreciliğini eleştirdi ve "Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 'da başlattığı olurdu..." dedi. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:27
Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu...

Sabah Gazetesi'nde yazmanın en güzel tarafı, yazarların birbirleriyle fikir tartışmasına girebilmeleri. Bu geleneğin gelişmesinde Hıncal Uluç'un büyük payı var. Hıncal Abi'den çok şey öğrendim, onunla polemiğe girmek bile gazetecilik vizyonunuzu geliştiriyor. Hıncal Abi, hem GÜNAYDIN'ın, hem de yazılarımın siyasallaşmasını eleştirmiş. Evet magazinde siyaset başta garip kaçıyor ama yeni trend bu. Gezi olaylarından sonra çok şey değişti bu ülkede! Sanatçılar daha politik oldu, sosyal medyanın da etkisiyle bazı sanatçılar muhaliflerin sözcüsü haline geldi. Biz de bu değişime ayak uydurduk. Hıncal Abi, 'ın imarsız arsa alıp imarı değiştirmek için yıllarca inatla belediyeleri zorlamasını eleştirmemi yanlış bulmuş.

Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu...

Ben bu durumu Türkiye'nin en büyük starına yakıştıramadım ve bunu eleştirdim. Olmuyorsa olmuyor, altı kez istemek normal mi? Evet Hıncal Abi'nin dediği gibi, 'Üzgünüm muhalifler' yazının şifresi! 'ın Kazdağları, zeytin ağaçları gibi konularda eleştirel açıklamalar yapması muhalifleri sevindirmişti. Aslında Tarkan hep apolitikti ama çevre gibi kendisini zora sokmayacak konularda hükümeti eleştirerek bir anlamda muhaliflerin gönlünü kazandı.

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Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu...

Hıncal Abi, ben 'ı samimi bulmuyorum. Gerçekten samimi olsaydı hükümetin 'da başlattığı olurdu. Olmadı çünkü muhaliflere yaranması gerekiyordu! Bazı muhaliflerin derdi çevre değil aslında! Hepsi için konuşmuyorum! Bazıları sırf AK Parti yapıyor diye ağaç dikilmesine bile üzülüyor. Çünkü onların derdi ağaç, yeşil değil; tek dertleri iktidarı düşürmek. Bunun için de doğa sevgisini kullanıyorlar. Elbette hükümetin çevre konusunda yanlışları olabilir ama hep eksik tarafı görmek de kutuplaşmanın daniskası bence. 11 Kasım'da milyonlarca fidan dikildi. Poşetlerin paralı olması da çevrecilik adına en büyük gelişme.

Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu...

Çok basit bir soru: Madem ve Cem Yılmaz çevreye duyarlı, neden bu güzel gelişmeler için tek bir tweet bile atmadılar? Atmazlar çünkü muhalif hayranlarını kızdırırlar! İşte bu, ülkemizin düştüğü en büyük kısır döngü! Muhalifler kutuplaşmadan şikayetçiler ama kutuplaşmaya destek oluyorlar. Tarkan ve onun gibi çevreci görünen sanatçılar gerçekten çevreci olsalardı, Leonardo DiCaprio gibi hibrit araçlar kullanır, Brad Pitt gibi doğal felaketlerde gönüllü çalışır, doğayı korumak için vakıflar kurar, iklim değişikliği için bağış toplarlardı. Ne yazık ki bizim sanatçılar çevreci görünüyorlar ama hep rant peşinde koşuyor, hep daha çok kazanmak istiyorlar! Yani Hıncal Abi, klip çekerek 'Çevreyi, doğayı sevelim' mesajı vermekle çevreci olunmuyor.

Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu...

da arsasına imar alıp AVM ya da benzin istasyonu yapacak işte! Daha önce de Ömerli'deki villasındaki ağaçları kestirmişti. Zeytin ağaçlarına üzül, hükümeti eleştir, sonra da arsana imar çıkarmak için yıllarca belediyelerin kapısını aşındır! Bu mu çevrecilik Hıncal Abi? GÜNAYDIN, işte bu haksız, samimiyetsiz tutumları eleştiriyor ve eleştirmeye devam edecek! Bu siyaset yapmak değil, halkçı bir tutum aslında.

Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu...
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Tarkan gerçekten samimi olsaydı hükümetin 11 Kasım'da başlattığı fidan dikme kampanyasına destek olurdu...
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