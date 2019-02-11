Tarkan ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı... Tarkan, özel bir araç tasarlattı. Ultra lüks özellikli bir VIP minibüs yaptıran Tarkan, artık birçok yere bu aracıyla seyahat edecek. Tarkan, konforlu seyahat edebilmek için özel VIP minibüs yaptırdı. Ultra lüks özellikleri dikkat çeken minibüs, 3 ses mühendisi ve 8 endüstriyel tasarımcının dâhil olduğu 140 kişilik bir ekip tarafından üretildi. Minibüsün en dikkat çekici özelliği ise, özel bir ses sisteminin olması. Almanya'dan getirtilen ses mühendisleri tarafından, tamamen Tarkan'ın istekleri doğrultusunda araca özel ses sistemi tasarlandı. Ortalama 3 aylık bir sürede yapılan minibüsün içini kaplayan ahşap, tike ağacından elde edildi. Megastar, aracının iç kombinasyonunu kendisi yaptı.