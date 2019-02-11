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ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı...

Giriş Tarihi: 11.02.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 11:47
Tarkan ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı...

ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı...

Tarkan ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı...

, özel bir araç tasarlattı. Ultra lüks özellikli bir VIP minibüs yaptıran Tarkan, artık birçok yere bu aracıyla seyahat edecek.

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Tarkan ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı...

, konforlu seyahat edebilmek için özel VIP minibüs yaptırdı.

Tarkan ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı...

Ultra lüks özellikleri dikkat çeken minibüs, 3 ses mühendisi ve 8 endüstriyel tasarımcının dâhil olduğu 140 kişilik bir ekip tarafından üretildi.

Tarkan ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı...

Minibüsün en dikkat çekici özelliği ise, özel bir ses sisteminin olması.

Tarkan ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı...

Almanya'dan getirtilen ses mühendisleri tarafından, tamamen 'ın istekleri doğrultusunda araca özel ses sistemi tasarlandı.

Tarkan ultra lüks araç kiralattı! İşte Tarkan'ın özel aracı...

Ortalama 3 aylık bir sürede yapılan minibüsün içini kaplayan ahşap, tike ağacından elde edildi. Megastar, aracının iç kombinasyonunu kendisi yaptı.

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