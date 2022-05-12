Giriş Tarihi: 12.05.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 13:15

"Taş gibisin maşallah" Pınar Altuğ süper minisiyle sosyal medyayı yıktı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle hafızlara kazınadı. Şöhretine şöhret katan oyuncu ve sunucu Altuğ, aynı zamanda güzelliğiyle de parmak ısırtıyor. Ünlü isim, 12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş büyük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirdi. Atacan çifti, evliliklerinin ardından kızları Su ile mutluluklarını taçlandırdı. Atacan ailesi, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, son olarak süper mini siyah elbisesiyle poz verdi. İşte ünlü ismin genç kızlara taş çıkartan o paylaşımı...