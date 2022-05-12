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Haberler Galeri "Taş gibisin maşallah" Pınar Altuğ süper minisiyle sosyal medyayı yıktı!
Giriş Tarihi: 12.05.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 13:15

"Taş gibisin maşallah" Pınar Altuğ süper minisiyle sosyal medyayı yıktı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle hafızlara kazınadı. Şöhretine şöhret katan oyuncu ve sunucu Altuğ, aynı zamanda güzelliğiyle de parmak ısırtıyor. Ünlü isim, 12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş büyük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirdi. Atacan çifti, evliliklerinin ardından kızları Su ile mutluluklarını taçlandırdı. Atacan ailesi, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, son olarak süper mini siyah elbisesiyle poz verdi. İşte ünlü ismin genç kızlara taş çıkartan o paylaşımı...

Taş gibisin maşallah Pınar Altuğ süper minisiyle sosyal medyayı yıktı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla hayranlarını büyülüyor.

Taş gibisin maşallah Pınar Altuğ süper minisiyle sosyal medyayı yıktı!

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Altuğ, güzellliğini tescil ettirdi.

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Taş gibisin maşallah Pınar Altuğ süper minisiyle sosyal medyayı yıktı!

Ünlü isim, Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı atv ekranlarına damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle şöhret basamaklarına tırmanmıştı.

Taş gibisin maşallah Pınar Altuğ süper minisiyle sosyal medyayı yıktı!

Pınar Altuğ, kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla yıllardır gündemden düşmeyen ünlülerden biri.

Taş gibisin maşallah Pınar Altuğ süper minisiyle sosyal medyayı yıktı!

Güzel isim, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 12 Nisan 2008 tarihinde mutluluğa 'Evet' dedi.

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