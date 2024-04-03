YENİ BÖLÜM | Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle! Kanal D Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM ÖZETİ

Umut, kazandığı davayla birlikte Emirkıranlar'a karşı çok büyük bir koz elde eder. Davanın sonucunda elde edeceği bir isim, Rıza'nın özgürlüğüne giden yolda önemli bir adım fırsatı doğurur. Mücadelesini oyunun kuralına göre sürdürürken, cezaevinden kötü bir haber alır. Umut ve Rıza için yolun sonu gelmiş midir?