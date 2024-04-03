Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri YENİ BÖLÜM | Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle! Kanal D Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 03.04.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 20:27

YENİ BÖLÜM | Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle! Kanal D Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD

Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günü takip edilen yapımın yeni bölümünde Umut'un babası Rıza öldü mü sorusuna yanıt aranacak. Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle full, tek parça ve kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı dizi gündemde. İşte, Taş Kağıt Makas 6. Son bölüm izle ekranı…

YENİ BÖLÜM | Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle! Kanal D Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD

Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle Kanal D dizi ekranlarında izleniyor. Yeni bölümde Umut kazandığı davayla birlikte Emirkıranlar'a karşı büyük bir koz elde ediyor. Mücadeleye devam eden Umut'un cezaevinden alacağı haber yolun sonunu mu getiriyor? İşte, Taş Kağıt Makas son bölüm izle full ve tek parça…

YENİ BÖLÜM | Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle! Kanal D Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD

TAŞ KAĞIT MAKAS 6. BÖLÜM İZLE

3 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YENİ BÖLÜM | Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle! Kanal D Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM ÖZETİ

Umut, kazandığı davayla birlikte Emirkıranlar'a karşı çok büyük bir koz elde eder. Davanın sonucunda elde edeceği bir isim, Rıza'nın özgürlüğüne giden yolda önemli bir adım fırsatı doğurur. Mücadelesini oyunun kuralına göre sürdürürken, cezaevinden kötü bir haber alır. Umut ve Rıza için yolun sonu gelmiş midir?

YENİ BÖLÜM | Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle! Kanal D Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD

Bünyamin Emirkıran'ın talimatıyla bir trafik kazası dosyasını alan Harun Yakar, gerçekle yüzleşince sonunda isyan eder. Sıradan bir kaza gibi görünen olayın arkasında, toplumda büyük yankı uyandıracak gerçekler vardır.

YENİ BÖLÜM | Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle! Kanal D Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD

Fecir'in babası için kurduğu tuzağın dehşetini yaşayan Umut, trafik kazası dosyasında bazı detaylar yakalar. Aynı organize kötülükten gelen haksızlığa karşı, mücadele etmeye karar verir.

SON DAKİKA