Giriş Tarihi: 03.04.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
20:27
YENİ BÖLÜM | Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle! Kanal D Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD
Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günü takip edilen yapımın yeni bölümünde Umut'un babası Rıza öldü mü sorusuna yanıt aranacak. Taş Kağıt Makas 6. Bölüm izle full, tek parça ve kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı dizi gündemde. İşte, Taş Kağıt Makas 6. Son bölüm izle ekranı…