Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:33
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
01:33
Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Kanal D'de her hafta çarşamba günleri ekranlara gelmeye başlayan yapımda bir baba-oğul ve adalet mücadelesine odaklanılıyor. Dizinin son bölümü ardından Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı için ekran başında yerler alındı. Gelecek bölümde olacaklar gündemde. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...