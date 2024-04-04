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Haberler Galeri Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:33 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 01:33

Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Kanal D'de her hafta çarşamba günleri ekranlara gelmeye başlayan yapımda bir baba-oğul ve adalet mücadelesine odaklanılıyor. Dizinin son bölümü ardından Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı için ekran başında yerler alındı. Gelecek bölümde olacaklar gündemde. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı takip ediliyor. Kanal D ekranlarında izlenen yapımın başrollerinde Ozan Güven ve Ekin Koç gibi isimler yer alıyor. Dizinin gelecek bölümlerinde hikayenin nasıl seyredeceği merak konusu. Peki; Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS 6. BÖLÜM İZLE

3 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

TAŞ KAĞIT MAKAS İZLE EKRANI

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Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında her hafta çarşamba günleri ekrana gelen dizide fragman sorgulamaları başladı. Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM ÖZETİ

Umut, kazandığı davayla birlikte Emirkıranlar'a karşı çok büyük bir koz elde eder. Davanın sonucunda elde edeceği bir isim, Rıza'nın özgürlüğüne giden yolda önemli bir adım fırsatı doğurur. Mücadelesini oyunun kuralına göre sürdürürken, cezaevinden kötü bir haber alır. Umut ve Rıza için yolun sonu gelmiş midir?

Taş Kağıt Makas 7. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Bünyamin Emirkıran'ın talimatıyla bir trafik kazası dosyasını alan Harun Yakar, gerçekle yüzleşince sonunda isyan eder. Sıradan bir kaza gibi görünen olayın arkasında, toplumda büyük yankı uyandıracak gerçekler vardır.

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