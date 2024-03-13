Taş Kağıt Makas’ta Sarı Bit olarak anılan Burak Yörük’ün meğer sevgilisi de ünlüymüş! Güzelliğiyle dudak uçuklattı!

Oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen'in olduğu, Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncuları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncularıyla şimdiden izleyicide merak uyandırdı. Peki, Taş Kağıt Makas'ın Fecir'i kim? Başarılı oyuncu Burak Yörük kimdir?, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler…