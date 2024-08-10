Giriş Tarihi: 10.08.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
06:18
Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar!
Moda dünyasında kendilerinden sıkça bahsettiren ünlü tasarımcı Raisa ve Vanessa Sason'a dolandırıcıların kurbanı oldu. Yurt dışındaki bir şirketle reklam işleri için mail üzerinden iletişim kuran kardeşler söz konusu şirketin mail adresinin kopyalanması nedeniyle dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdı. Vanessa Sason'un savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.