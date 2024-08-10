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Giriş Tarihi: 10.08.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 06:18

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar!

Moda dünyasında kendilerinden sıkça bahsettiren ünlü tasarımcı Raisa ve Vanessa Sason'a dolandırıcıların kurbanı oldu. Yurt dışındaki bir şirketle reklam işleri için mail üzerinden iletişim kuran kardeşler söz konusu şirketin mail adresinin kopyalanması nedeniyle dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdı. Vanessa Sason'un savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU
Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar!

Son zamanlarda ismi en çok duyulan moda markalarından olan Raisa ve Vanessa'nın tasarımcı kardeşleri Raisa ve Vanessa Sason yurt dışındaki yabancı bir şirketle reklam için iletişime geçti.

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar!

Söz konusu şirketle mail üzerinden irtibat kuran modacı kardeşler, anlaşma sağladıklarını düşünerek yaklaşık 100 bin Türk lirası ödeme gerçekleştirdi.

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Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar!

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ödeme sonrası dönüş bekleyen Sason kardeşler, tekrardan şirkete ulaşmak için mail attı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar!

Yurt dışındaki şirket kendileriyle iletişime geçilmediğini, herhangi bir ödeme almadıklarını ileri sürdü.

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar!

KOPYALANAN MAİLLE DOLANDIRILDILAR

Dolandırıldıklarını anlayan ve olayın peşine düşen Raisa ve Vanessa Sason, şirkete ait mail adresinin kopyalandığı ve paranın Türkiye sınırları içerisinde bir hesaba geçtiği anlaşıldı.

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