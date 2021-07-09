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Haberler Galeri Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen leoparlı mini tulumu ile mest etti!
Giriş Tarihi: 09.07.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 10:13

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen leoparlı mini tulumu ile mest etti!

Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen bir döndü pir döndü. Ardı ardına attığı imzalar ile adeta "Dönüşü muhteşem oldu" dedirten Fahriye Evcen geçtiğimiz gün eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Hayranlarının dört gözle tatil paylaşımlarını beklediği Fahriye Evcen'den evinden ayrılmadan son anda yeni pozlar geldi. Leopar desenli mini tulumu ile poz veren Fahriye Evcen'in keyfinin yerinde olduğu her halinden belliydi. İşte Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen'in leopar şıklığı...

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen leoparlı mini tulumu ile mest etti!

Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen bir döndü pir döndü.

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen leoparlı mini tulumu ile mest etti!

Ardı ardına attığı imzalar ile adeta "Dönüşü muhteşem oldu" dedirten Fahriye Evcen geçtiğimiz gün eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatil için soluğu Bodrum'da aldı.

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Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen leoparlı mini tulumu ile mest etti!

Hayranlarının dört gözle tatil paylaşımlarını beklediği Fahriye Evcen'den evinden ayrılmadan son anda yeni pozlar geldi.

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen leoparlı mini tulumu ile mest etti!

İşte Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen'in leopar şıklığı...

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen leoparlı mini tulumu ile mest etti!

Leopar desenli mini tulumu ile poz veren Fahriye Evcen'in keyfinin yerinde olduğu her halinden belliydi.

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