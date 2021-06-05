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Haberler Galeri Tatilden dönen Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi!
Giriş Tarihi: 05.06.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 16:02

Tatilden dönen cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi!

Güzel oyuncu , dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği havuz başı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir son olarak cüretkar ev hallerine yenilerini ekledi. Doğal güzelliğine oldukça güvenen de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in ayna karşısında verdiği yeni pozlar...

Tatilden dönen Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi!

Güzel oyuncu , dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

Tatilden dönen Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi!

Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran verdiği havuz başı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

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Tatilden dönen Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi!

13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Tatilden dönen Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi!

29 yaşındaki son olarak cüretkar ev hallerine yenilerini ekledi.

Tatilden dönen Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi!

İşte 'in ayna karşısında verdiği yeni pozlar...

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