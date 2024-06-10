Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:04
Tatlıses'in keşfi Azeri kızı Günel estetiğin dibine vurmuştu... Annesi güzelliğiyle kızını solladı!
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. Azeri kızı Günel'in değişimi konuşulurken annesi ile pozu dikkat çekti. Annesinin doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Azeri kızı Günel'in paylaşımına beğeni yağdı. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali ve Günel Zeynalova'nın annesi ile beğeni yağan pozları...