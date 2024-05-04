Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tayyargiller hakkında şoke eden iddia... Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Fenomen Özlem Öz gerçeği açıkladı!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:56

Tayyargiller hakkında şoke eden iddia... Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Fenomen Özlem Öz gerçeği açıkladı!

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" demişti. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuklarını kucaklarına alan fenomen ikili hakkında korkunç iddialar konuşulmaya başlandı. Öz'ün dördüncü çocuğunun taşıyıcı anne aracılığıyla doğduğu ve Öz'ün silikon göbek takarak sahte doğum yaptığı iddia edildi.

Tayyargiller hakkında şoke eden iddia... Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Fenomen Özlem Öz gerçeği açıkladı!

Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Tayyargiller hakkında şoke eden iddia... Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Fenomen Özlem Öz gerçeği açıkladı!

Sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyargiller olarak da bilinen Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tayyargiller hakkında şoke eden iddia... Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Fenomen Özlem Öz gerçeği açıkladı!

Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istemişti. Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Tayyargiller hakkında şoke eden iddia... Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Fenomen Özlem Öz gerçeği açıkladı!

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti.

Tayyargiller hakkında şoke eden iddia... Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Fenomen Özlem Öz gerçeği açıkladı!

Mal varlıklarına el konulan çift sosyal medya paylaşımlarına ise hiçbir problem yokmuşçasına devam ediyordu.

SON DAKİKA