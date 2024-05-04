Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
11:56
Tayyargiller hakkında şoke eden iddia... Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Fenomen Özlem Öz gerçeği açıkladı!
Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" demişti. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuklarını kucaklarına alan fenomen ikili hakkında korkunç iddialar konuşulmaya başlandı. Öz'ün dördüncü çocuğunun taşıyıcı anne aracılığıyla doğduğu ve Öz'ün silikon göbek takarak sahte doğum yaptığı iddia edildi.