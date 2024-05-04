Tayyargiller hakkında şoke eden iddia... Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Fenomen Özlem Öz gerçeği açıkladı!

Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu.