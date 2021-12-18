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Haberler Galeri Taze anne Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşım: +15 kilo ile eskisinden çok daha hafifim!
Giriş Tarihi: 18.12.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 17:15

Taze anne Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşım: +15 kilo ile eskisinden çok daha hafifim!

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi, geçen yıl da ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. Korel, 3 Kasım'da ise ilk kez kız annesi oldu ve üçüncü bebeği Leyla'yı dünyaya getirdi. Mutlu aile yaşantısıyla dikkat çeken taze anne, yeni karelerini Instagram'da paylaştı. Bergüzar Korel, "Mutluyum ve +15 kg ile eskisinden çok daha hafifim" dedi.

Taze anne Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım: 15 kilo ile eskisinden çok daha hafifim!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Taze anne Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım: 15 kilo ile eskisinden çok daha hafifim!

LEYLA BEBEK İLE POZ VERDİ

Doğum öncesi zor anlar yaşayan Bergüzar Korel, Leyla ismini verdikleri kızlarıyla şu sıralar mutlu anlar yaşıyor. Geçtiğimiz hafta kızı Leyla ile ilk kez poz veren Korel'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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Taze anne Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım: 15 kilo ile eskisinden çok daha hafifim!

"DEĞİŞTİM, DÖNÜŞTÜM"

Zaman zaman yayınladığı karelere düştüğü notlarla da adından söz ettiren oyuncu, son lohusalığında yaşadığı değişimden bahsetti. Evde çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

Taze anne Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım: 15 kilo ile eskisinden çok daha hafifim!

"Bu lohusalığımda hayattan kopmayacağım diye söz vermiştim kendime. Hoş iki yıldır evim ve çevresinden dışarı bir adım atmıyorum ama bana yetiyor. Mutluyum. Gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum kafam rahat. Eşyalardan kastım çoğu artık sadece kolumun girebildiği pantolonlarım mesela.

Taze anne Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım: 15 kilo ile eskisinden çok daha hafifim!

Deli gibi çalıştığım, yorulduğum ve hiçbir zaman kendimi yeterli hissetmediğim zamanlar giydiklerimle birlikte bana kendimi böyle hissettiren, var olanı da sömüren herkes sıfır beden kıyafetlerle sonsuzluğa uğurlandı. Bir gün özlerim ve giyerim diye de saklamadım ne insanları ne kotları.

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