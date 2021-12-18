Giriş Tarihi: 18.12.2021 17:11Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 17:15
Taze anne Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşım: +15 kilo ile eskisinden çok daha hafifim!
Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi, geçen yıl da ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. Korel, 3 Kasım'da ise ilk kez kız annesi oldu ve üçüncü bebeği Leyla'yı dünyaya getirdi. Mutlu aile yaşantısıyla dikkat çeken taze anne, yeni karelerini Instagram'da paylaştı. Bergüzar Korel, "Mutluyum ve +15 kg ile eskisinden çok daha hafifim" dedi.