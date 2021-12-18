Taze anne Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşım: +15 kilo ile eskisinden çok daha hafifim!

Deli gibi çalıştığım, yorulduğum ve hiçbir zaman kendimi yeterli hissetmediğim zamanlar giydiklerimle birlikte bana kendimi böyle hissettiren, var olanı da sömüren herkes sıfır beden kıyafetlerle sonsuzluğa uğurlandı. Bir gün özlerim ve giyerim diye de saklamadım ne insanları ne kotları.