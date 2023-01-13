Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
11:43
Taze anne Fahriye Evcen gece yarısı takipçilerine böyle seslendi! Gülümseten paylaşım
İkinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Oğlu Kerem'e kavuşmak için gün sayan Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım geldi. Gece yarısı paylaşım yapan güzel oyuncu takipçilerini güldürdü. İşte Fahriye Evcen'in son paylaşımı…