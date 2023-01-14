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Haberler Galeri Taze anne Fahriye Evcen gece yarısı takipçilerine böyle seslendi! Gülümseten paylaşımı olay oldu
Giriş Tarihi: 14.01.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:31

Taze anne Fahriye Evcen gece yarısı takipçilerine böyle seslendi! Gülümseten paylaşımı olay oldu

İkinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Oğlu Kerem'e kavuşmak için gün sayan Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım geldi. Gece yarısı paylaşım yapan güzel oyuncu takipçilerini güldürdü. İşte Fahriye Evcen'in son paylaşımı…

Taze anne Fahriye Evcen gece yarısı takipçilerine böyle seslendi! Gülümseten paylaşımı olay oldu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, son paylaşımıyla takipçilerine gülümsetti. Gece yarısı paylaşım yapan oyuncu sevenlerine böyle seslendi.

Taze anne Fahriye Evcen gece yarısı takipçilerine böyle seslendi! Gülümseten paylaşımı olay oldu

2'nci oğluna hamile olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yeni yıl pozu vermişti. Bu anlarda uyukladığı görülen Karan dikkat çekti.

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Taze anne Fahriye Evcen gece yarısı takipçilerine böyle seslendi! Gülümseten paylaşımı olay oldu

Karan'ın ardından ikinci oğullarını kucaklamak için gün sayıyor.

Taze anne Fahriye Evcen gece yarısı takipçilerine böyle seslendi! Gülümseten paylaşımı olay oldu

Özçivit ailesi, ikinci evlatlarına ise "Kerem" ismini vermeyi düşünüyor.

Taze anne Fahriye Evcen gece yarısı takipçilerine böyle seslendi! Gülümseten paylaşımı olay oldu

Güzelliği ve oyunculuğu ile konuşulan Fahriye Evcen, aktif kullandığı sosyal medya hesabına bir yeni paylaşım daha eklemişti.

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